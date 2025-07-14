¡Ú¾®ÁÒµÇ°¡Û¾®ÁÒ¹ª¼Ô¥¨¥Ô¥Õ¥¡¥Ë¡¼¡¡¼ÂÀÓ¤«¤éÃæ¿´»ë¡¡´ØÅìÇÏ½éÀ©ÇÆ¤Ø
¡¡4½µ´Ö¤Î²Æ¥³¥¯³«ºÅ¤ÏÁá¤¯¤â¥é¥¹¥È¥¦¥¤¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¾®ÁÒÆüÍË¥á¥¤¥ó¤Ï¥µ¥Þ¡¼2000¥·¥ê¡¼¥ºÂè3Àï¡ÖÂè61²ó¾®ÁÒµÇ°¡×¡£³Î¸Ç¤¿¤ë¼çÌòÉÔºß¤Î·ãÀï¥à¡¼¥É¤À¤¬¡¢¼ÂÀÓ¤«¤é´ØÅìÇÏ¥¨¥Ô¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤òÃæ¿´»ë¤¹¤ë¡£24Ç¯¾®ÁÒÂç¾ÞÅµ¤Ç½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤ò¾þ¤ê¡¢Æ±Ç¯¤Ë¾®ÁÒ³«ºÅ¤À¤Ã¤¿ÃæµþµÇ°¤Ç¤â2Ãå¤Ë¹¥Áö¡£º£Ç¯¤Î¾®ÁÒÂç¾ÞÅµ¤Ï¥È¥Ã¥×¥Ï¥ó¥Ç¥¿¥¤¤Î58¡¦5¥¥í¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤é0ÉÃ3º¹¤Î5Ãå¤ËÊ³Æ®¤·¤¿¡£Á°Áö¤Î¿·³ãÂç¾ÞÅµ¤Ï15Ãå¤ËÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢ÆÀ°Õ¤Ê¾®ÁÒ¤òÁÀ¤Ã¤¿»Å¾å¤²¤ÇÈ¿·â¥à¡¼¥É¤¬Éº¤¦¡£´ØÅìÇÏ½é¤ÎÅö¥ì¡¼¥¹V¤ËÄ©¤à¡£
¡¡Àª¤¤¤Ê¤é4ºÐÇÏ¥á¥ê¥ª¡¼¥ì¥à¡£6·îÅìµþ¤Î¤à¤é¤µ¤¾Þ¤ò¾¡¤Á¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥¯¥é¥¹Æþ¤ê¡£3ºÐ»þ¤Ë¤Ï¥×¥ê¥ó¥·¥Ñ¥ëS¤Ç2Ãå¤Ë¹¥Áö¤·¡¢¿À¸Í¿·Ê¹ÇÕ¡Ê5Ãå¡Ë¤Ç1ÈÖ¿Íµ¤¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤¿ÁÇ¼ÁÇÏ¡£¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¤â°ú¤±¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¡£È¡´ÛµÇ°¤Ç14ÈÖ¿Íµ¤¤Ê¤¬¤é3Ãå¤Ë·ãÁö¤·¤¿¥Þ¥¤¥Í¥ë¥á¥â¥ê¡¼¡¢ºòÇ¯¤Î3ÃåÇÏ¥Ç¥£¡¼¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤â¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡£