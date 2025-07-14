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¡¡¥Ö¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥°¥ëー¥×¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <9278> [Åì¾Ú£Ð]¤¬ÂçÉýÈ¿È¯¡£10Æü¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢26Ç¯5·î´üÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇä¾å¹â¤òÁ°´üÈæ6.5¡óÁý¤Î1270²¯±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤òÆ±10.2¡óÁý¤Î38²¯±ß¤ÈÈ¯É½¡£Á°´ü¤ËÂ³¤Áý¼ýÁý±×¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÇÛÅöÍ½ÁÛ¤âÁ°´üÈæ5±ßÁý¤Î30±ß¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¡£¹ñÆâ¥Ö¥Ã¥¯¥ª¥Õ»ö¶È¤Î´ûÂ¸Å¹¤Î¿Ä¹¤È¡¢³Æ»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¿·µ¬½ÐÅ¹¤Ê¤É¤ÇÀ®Ä¹·ÑÂ³¤ò¸«¹þ¤à¡£Æ±»þ¤ËÈ¯É½¤·¤¿25Ç¯5·î´ü·è»»¤ÏÇä¾å¹â¤¬Á°¤Î´üÈæ6.8¡óÁý¤Î1192²¯500Ëü±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤¬Æ±13.0¡óÁý¤Î34²¯4800Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¡£
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¢£¥°¥ê¥à¥¹ <3150> ¡¡2,502±ß¡¡(+28±ß¡¢+1.1¡ó)
¡¡¥°¥ê¥à¥¹ <3150> [Åì¾Ú£Ð]¤¬3ÆüÂ³¿¡£10Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤Ë´ØÅìºâÌ³¶É¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¤¿ÂçÎÌÊÝÍÊó¹ð½ñ¤Ç¡¢¸÷ÄÌ¿® <9435> [Åì¾Ú£Ð]¥°¥ëー¥×¤Î¸÷ÄÌ¿®¤Î³ô¼°ÊÝÍ³ä¹ç¤¬5.03¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢¿·¤¿¤Ë5¡ó¤òÄ¶¤¨¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼ûµë»×ÏÇ¤«¤éÇã¤ï¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£ÊÝÍÌÜÅª¤Ï½ãÅê»ñ¤Ç¡¢Êó¹ðµÁÌ³È¯À¸Æü¤Ï7·î3Æü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
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