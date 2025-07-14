¡Ö²¿¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤¿¡×ËÌÁë°¼²»¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ç¸«¤¨¤¿ÂåÉ½¤Ç¤ÎÌò³ä
¡¡½÷»Ò¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÆüËÜÂåÉ½¤Ï13Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢¥Íー¥·¥ç¥ó¥º¥êー¥°2025½÷»Ò¤ÎÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤Ç½÷»Ò¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¡¢¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È0-3¡Ê17-25¡¢18-25¡¢ 20-25¡Ë¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡¶¯Å¨¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î·ä¤Î¤Ê¤¤¥Ð¥ìー¤Ë´°ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿ÆüËÜ¤À¤¬¡¢¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿ー¤ÎËÌÁë°¼²»¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤«¤é5ÆÀÅÀ¤ò¥Þー¥¯¡£ÅÓÃæ½Ð¾ì¤«¤é¤¹¤°¤ËÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É¡¢21ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤ÎäÀÅ¤Ê¥×¥ìー¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Âç²ñ¤òÄÌ¤·¤ÆÅÓÃæ½Ð¾ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ëËÌÁë¤À¤¬¡¢Í½Áª¥é¥¦¥ó¥ÉÂè3½µ¤ÎÆüËÜ¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï½ù¡¹¤Ë¥×¥ìー»þ´Ö¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£12Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î½÷»Ò¥Ýー¥é¥ó¥ÉÂåÉ½Àï¤ËÂ³¤¶¯¹ë¹ñ¤È¤ÎÂÐÀï¤â·Ð¸³¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¡ÊÂç²ñÁ°¤Ï¡Ë¼«Ê¬¤Ï²¿¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡ÊÂåÉ½¤Ë¡ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤¢¤Þ¤êÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ë²¿¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤¿¡×¤È¡¢ËÌÁë¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¡¡¡Öº£Æü¡Ê¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¡Ë¤âÆÃ¤Ë¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥µー¥Ö¥ì¥·ー¥Ö¤ä¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹ÌÌ¤Ç¥Õ¥§¥í¡Ê¥Õ¥§¥ë¥Ï¥È¡¦¥¢¥¯¥Ð¥·¥å´ÆÆÄ¤Î°¦¾Î¡Ë¤ËË«¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ïµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¡×¤È¡¢¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÀéÍÕ¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï¹¶·âÌÌ¤Î²ÝÂê¤â¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Þ¤Ã¤¹¤°ÂÇ¤Ä¤À¤±¤À¤È³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤Ë¤âÆÉ¤Þ¤ì¤ë¤·¡¢¤¿¤À¤Ö¤ÁÅö¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬¸Ç¤¤¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ò¤Í¤ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢µÕÂÇ¤Á¤äÆðÂÇ¤È¤«¤âº®¤¼¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ê¡¢¾å¼ê¤µ¤â¤¹¤´¤¤Âç»ö¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¤â¤Ã¤ÈËá¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¤Îº£Âç²ñ¤ÇÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëËÌÁë¡£·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤¹¡£