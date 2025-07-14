ºå¿À¡¦º´Æ£µ±¡¡¥µ¥ó¥Ç¡¼¤Ë¥¦¥ë¸×¶¯¤¤7ËÜÌÜ¡Ö¤«¤Ê¤ê¤¤¤¤´¶¤¸¡×¼«¸ÊºÇÂ¿¤â¤¦ÊÂ¤ó¤À24¹æ
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À2-1¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê2025Ç¯7·î13Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡ºå¿À¤Ï13Æü¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤Ë2¡½1¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢º£µ¨2ÅÙÌÜ¤Î5¥«¡¼¥ÉÏ¢Â³¾¡¤Á±Û¤·¤ò·è¤á¤¿¡£º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡Ê26¡Ë¤¬0¡½0¤Î6²óÌµ»àÆóÎÝ¤«¤é¡¢±¦Íã¤ØÀèÀ©¤Î·è¾¡2¥é¥ó¡£ÂÇµåÂ®ÅÙ181¥¥í¤ÏµåÃÄºÇÂ®¤Ç¡¢ÆþÃÄ1¡¢3Ç¯ÌÜ¤Ë¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¼«¸ÊºÇÂ¿¥¿¥¤¤Î24ËÜÎÝÂÇ¤ËÁá¤¯¤âÊÂ¤ó¤À¡£ÆüÍËÆü¤Ïº£µ¨¤ÎÍËÆüÊÌºÇÂ¿7È¯ÌÜ¤Ç¡¢Ãù¶â¤âÆ±ºÇÂ¿¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë19¡£Íê¤ì¤ë4ÈÖ¤Î¹ë²÷¤Ê°ì¿¶¤ê¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤â¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÃù¶â¤òÆÈ¤êÀê¤á¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾Á°¤Þ¤ÇÀ»ÃÏ¡¦¹Ã»Ò±à¤òÊñ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ï½Å¶ì¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤À¤Ã¤¿¡£4¡¢5²ó¤ÈËþÎÝ¤òÃÛ¤¤Ê¤¬¤éÌµÆÀÅÀ¡£¤½¤ó¤Ê¸×ÅÞ¤Î¤¿¤áÂ©¤¬Û¹Í«¡Ê¤¤æ¤¦¡Ë¤Ë½ª¤ï¤ë¤Û¤É¤Î²÷²»¤ò»Ä¤·¤¿¤Î¤Ï¼çË¤¡¦º´Æ£µ±¤Î¥Ð¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¡£Ìµ»àÆóÎÝ¤Ç·Þ¤¨¤¿6²ó¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¡£¥«¥¦¥ó¥È2¡½2¤«¤é¥ä¥¯¥ë¥È¡¦¥¢¥Ó¥é¤ÎÆâ³ÑÄã¤á¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ë¥¹¥¤¥ó¥°¤ò»Å³Ý¤±¤¿¡£¡¡
¡¡¡Ö²¿¤È¤«¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤Í¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉáÄÌ¤Î¶Ê¤¬¤ê¤È¤Ï°ã¤¦¤Í¡¢¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¦¤Þ¤¯ÂÐ±þ¤Ç¤¤¿¡£¡Ê´¶¿¨¤â¡Ë¤«¤Ê¤ê¤¤¤¤´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¹Ã¹â¤¤ÂÇµå²»¤È¤È¤â¤Ë¡¢Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤ÂÇµå¤Ï±¦ÍãÀÊ¤Ø¤È¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¥Ð¥Ã¥È¤òÊü¤êÅê¤²¤¿³Î¿®ÃÆ¤Ï¡¢±¦Íã¤«¤éº¸ÍãÊý¸þ¤Ø¶¯¤¯¿á¤¤¤¿À»ÃÏ¡¦ÆÃÍ¤ÎÉÍÉ÷¤ò¤âÀÚ¤êÎö¤¤¤¿¡£1¡¢3Ç¯ÌÜ¤ËµÏ¿¤·¤¿¼«¸ÊºÇÂ¿¤ËÊÂ¤Ö24¹æ¤ÎÀèÀ©2¥é¥ó¡£ÆüÍËÆü¤Î¥¢¡¼¥Á¤Ï7ËÜÌÜ¤Ç¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¥Õ¥¡¥ó¤ò»×¤¦ÃË¤Ï¡¢½µÌÀ¤±¤«¤éµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¯¿¦¾ì¤ä³Ø¹»¤Ø¸þ¤«¤¤¤¿¤¤¸×ÅÞ¤Î¿´¾ð¤òÃ¯¤è¤ê¤âÍý²ò¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¡Êº£Ç¯°ìÈÖ¤Î´¶¿¨¡©¡Ë¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤«¤Ê¤ê¤¤¤¤´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¹¥Ä´¤ÎÍ×°ø¤Ï¿ô»ú¤Ç¤â¸²Ãø¤ËÉ½¤ì¤ë¡£ÂÇµåÂ®ÅÙ¤Ï¶Ã°Û¤Î181¥¥í¡£¥Ç¡¼¥¿¸ø³«¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿21Ç¯°Ê¹ß¤Ç¤ÏºÇÂ®¤À¤Ã¤¿¡¢6·î8Æü¤Ë¿¹²¼¤¬¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿179¥¥í¤ò2¥¥í¹¹¿·¤·¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼¶þ»Ø¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤Ë¤â¸«Îô¤ê¤·¤Ê¤¤Â®ÅÙ¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥È¤ò¹½¤¨¤Æ¤«¤éÌµÂÌ¤Î¤Ê¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¡¢¼«¤é¤¬ÍýÁÛ¤È¤¹¤ë¥¹¥¤¥ó¥°¥×¥ì¡¼¥ó¤òÂÎ¸½¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤âË°¤¯¤Ê¤¸þ¾å¿´¤ò»ý¤ÄÇØÈÖ¹æ8¤Ï¡Ö¤Þ¤¢¤Þ¤¢¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ï¤¤¡×¡£¡È¶ÃÃÆ¡É¤Î°ì·â¤òÈäÏª¤·¤Æ¤â¤Ê¤ª¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤Ë¤ª¤ï¤»¤¿¡£
¡¡Ç®¶¸¤ËÊñ¤ó¤ÀÊüÊªÀþ¤ò²Í¤±¡¢µåÃÄ¤ÎÀ¸¤¨È´¤¤Ç¤Ï85Ç¯¤Î³ÝÉÛ²íÇ·°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¥·¡¼¥º¥ó40ËÜÎÝÂÇ¡¢100ÂÇÅÀ¥Ú¡¼¥¹¤Ë¾è¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤¤ä¡¢¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¡ÊËÜÎÝÂÇ¤Ï¡Ë¤¤¤¤¥Ú¡¼¥¹¤ÇÍè¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂÇ¤Á¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡×
¡¡ÂÇÎ¨¡¦288¤Ï¥ê¡¼¥°6°Ì¤À¤¬¡¢1°Ì¤ÎÃæÌî¤Ë1Ê¬6ÎÒº¹¡£24ËÜÎÝÂÇ¡¢62ÂÇÅÀ¤Ï¤È¤â¤Ë¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Ç¡¢¼çÍ×ÂÇ·âÉôÌç¤Î3´§¤âÁÀ¤¨¤ë°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤±¤ë¡£º£Ç¯¤ÎÇØÈÖ¹æ8¤Ë¡¢¤¤¤Ã¤¿¤óÄä»ß¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÊÀÐºê¡¡¾ÍÊ¿¡Ë
¡¡¡û¡Äº´Æ£µ±¡Ê¿À¡Ë¤¬6²ó¤Î24¹æ2¥é¥ó¤ÇÁá¤¯¤â¿·¿Í¤Î21Ç¯¤È23Ç¯¤ËÊÂ¤Ö¼«¸ÊºÇÂ¿¤È¤·¤¿¡£ËÜÎÝÂÇ¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ÎÂÇÅÀ¤â62¤Ë¿¤Ð¤·¡¢¥·¡¼¥º¥ó40ËÜÎÝÂÇ¡¢104ÂÇÅÀ¥Ú¡¼¥¹¡£ºå¿À¤Ç¥·¡¼¥º¥ó40ËÜÎÝÂÇ¡¢100ÂÇÅÀ°Ê¾å¤Ê¤é10Ç¯¤Î¥Ö¥é¥¼¥ë¡Ê47ËÜ¡¢117ÂÇÅÀ¡Ë¡¢ÆüËÜÁª¼ê¤Ç¤Ï05Ç¯¤Î¶âËÜÃÎ·û¡Ê40ËÜ¡¢125ÂÇÅÀ¡Ë¡¢À¸¤¨È´¤¤Ç¤Ï85Ç¯¤Î³ÝÉÛ²íÇ·¡Ê40ËÜ¡¢108ÂÇÅÀ¡Ë°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡£