ÃæÆü¡¦¥Ü¥¹¥é¡¼ÍèÆü½é¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¡ÖµîÇ¯¤â¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Î3A¤ÇÂÇ¤Ã¤¿¤±¤É1·³Àï¤ÎÊý¤¬µ¤Ê¬¤ÏÀ¨¤¯¤¤¤¤¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÃæÆü3-2¹Åç¡Ê2025Ç¯7·î13Æü¡¡¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óD¡Ë
¡¡ÃæÆü¤ÎÍ¥ÅùÀ¸½õ¤Ã¿Í¤Î¥Ü¥¹¥é¡¼¤¬¡¢´¿´î¤ÎÍèÆü½é¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤À¡£2¡½2¤Î±äÄ¹10²óÌµ»àËþÎÝ¡¢±óÆ£¤Î2µåÌÜ¤ÎÄ¾µå¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤òÀÞ¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢µ¤»ý¤Á¤Ç±¦Á°¤Ø¡£º£µ¨3ÅÙÌÜ¤Î¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤Ç4Ï¢¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÖºÇ¹â¤Îµ¤Ê¬¡£µîÇ¯¤â¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Î3A¤ÇÂÇ¤Ã¤¿¤±¤É1·³Àï¤ÎÊý¤¬µ¤Ê¬¤ÏÀ¨¤¯¤¤¤¤¡×
¡¡ºòµ¨¤Ï3A¤ÇÂÇÎ¨¡¦303¡¢31ËÜÎÝÂÇ110ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÎÌîµå¤ËÅ¬±þ¤¹¤Ù¤¯Ï¢Æü¡¢¼óÇ¾¿Ø¤Î»ØÆ³¤Ë¿¿Ùõ¡Ê¤·¤ó¤·¡Ë¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë¡£ÂÇÎ¨2³äÂæÁ°È¾¤Ç¤âµ¯ÍÑ¤òÂ³¤±¤ë°æ¾å´ÆÆÄ¤â¡ÖÁª¼ê¤Î¿ô»ú¤¬¤É¤ì¤À¤±Äã¤¯¤Æ¤â¡¢ÂÇ¤Ä¤«¡¢ÂÇ¤¿¤Ê¤¤¤«¤Î5³äÂÇ¼Ô¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀä»¿¤À¡£3Ï¢Àï¤òÁ´¾¡¤·¤¿¹Åç¤È¤Ï1¡¦5º¹¡£°ìµ¤¤Ë¾å°ÌÉâ¾å¤òÁÀ¤¤¤¿¤¤¡£¡Ê»³Åº¡¡À²¼£¡Ë