¡Ö´°àú¤ÊÁª¼ê¡×¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¸Å¹ë¤ËÆüËÜ¿ÍMF³ÍÆÀÂÔË¾ÏÀ¡ª¡Ö¥É¥¤¥Ä¤Ç¤âÂî±Û¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤ÎÆ²°ÂÎ§¤Ï¡¢°ÊÁ°¤«¤é¤³¤Î²Æ¤Îµî½¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤Þ¤À°ÜÀÒ¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¿ô¡¹¤Î¥¯¥é¥Ö¤¬¤¦¤ï¤µ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÃç´Ö¤È¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¹ñÆâ¤Î¶¯¹ë¤ä²¤½£¤ÎÊ£¿ô¥¯¥é¥Ö¤«¤é¤Î´Ø¿´¤¬¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Æ²°Â¡£°ÜÀÒ¶â¤ÎÌäÂê¤äËÜ¿Í¤¬¿µ½Å¤ËÁªÂò»è¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÍýÍ³¤«¤é°ÜÀÒ·èÄê¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢ÅÄÃæÊË¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥ê¡¼¥º¤ÎÀìÌç¥µ¥¤¥È¡ØLeeds United News¡Ù¤¬£··î12Æü¡¢Æ²°Â¤¬¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤Êä¶¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥É¥¦¥¢¥ó¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¤Î¥×¥ì¡¼¥á¡¼¥«¡¼¤ä¡¢¤è¤êÃæ±û¤Ç¤ÎÌò³ä¤ò¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥ß¥È¥Þ¤ä¥¯¥Ü¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¥¢¥¸¥¢¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ù¥¹¥È¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Î¤Ò¤È¤ê¤À¡£¥ê¡¼¥º¤Ë¤È¤Ã¤Æ´°àú¤À¤í¤¦¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤½¤Î¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£À¤È¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤«¤é¡¢¥É¥¦¥¢¥ó¤Ï¥Ö¥ì¥ó¥Ç¥ó¡¦¥¢¡¼¥í¥ó¥½¥ó¤«¤é¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ë¡£°Û¤Ê¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤â³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Leeds United News¤Ï¡Ö¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ë¥±´ÆÆÄ¤Ï¥ê¡¼¥º¤Ç¤¹¤Ç¤Ë¥É¥¤¥Ä»Ô¾ì¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¿¡£º£²Æ¤â¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤«¤é¤Î¥ê¡¼¥º°ÜÀÒ¤¬±½¤µ¤ì¤ëÁª¼ê¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö¥É¥¦¥¢¥ó¤Î¥×¥ì¡¼¥á¡¼¥¯¤È¥É¥ê¥Ö¥ë¤ÎÇ½ÎÏ¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤Î¹¶·â¿Ø¤Ç¤âÂî±Û¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¡¼¥º¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°»ÄÎ±¤Î¤¿¤á¤ËÈà¤Î¤è¤¦¤Ê°ã¤¤¤ò¤Ä¤¯¤ì¤ë¹¶·â¤ÎÁª¼ê¤¬É¬Í×¤À¤í¤¦¡£Èà¤Ï»î¹ç¤Î½ÅÍ×¤Ê¶ÉÌÌ¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¾¡Éé¶¯¤¤Áª¼ê¤À¡×
¡¡ÅÄÃæ¤Î³èÌö¤â¤¢¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É£²Éô¡Ë¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¸Å¹ë¤Ï¡¢¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ç»ÄÎ±¤òÌÜ»Ø¤¹¡£Æ²°Â¤¬¤½¤Î¤¿¤á¤ÎÊä¶¯¸õÊä¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡¢¹À¥¤¹¤º¡¢º£ÅÄÈþºù¤é¤òÍÞ¤¨¤Æ¤Î£±°Ì¤Ï¡© J¥ê¡¼¥¬¡¼¤¬¹¥¤¤Ê½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°TOP20¤ò°ìµó¾Ò²ð
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¹ñÆâ¤Î¶¯¹ë¤ä²¤½£¤ÎÊ£¿ô¥¯¥é¥Ö¤«¤é¤Î´Ø¿´¤¬¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Æ²°Â¡£°ÜÀÒ¶â¤ÎÌäÂê¤äËÜ¿Í¤¬¿µ½Å¤ËÁªÂò»è¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÍýÍ³¤«¤é°ÜÀÒ·èÄê¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥É¥¦¥¢¥ó¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¤Î¥×¥ì¡¼¥á¡¼¥«¡¼¤ä¡¢¤è¤êÃæ±û¤Ç¤ÎÌò³ä¤ò¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥ß¥È¥Þ¤ä¥¯¥Ü¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¥¢¥¸¥¢¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ù¥¹¥È¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Î¤Ò¤È¤ê¤À¡£¥ê¡¼¥º¤Ë¤È¤Ã¤Æ´°àú¤À¤í¤¦¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤½¤Î¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£À¤È¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤«¤é¡¢¥É¥¦¥¢¥ó¤Ï¥Ö¥ì¥ó¥Ç¥ó¡¦¥¢¡¼¥í¥ó¥½¥ó¤«¤é¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ë¡£°Û¤Ê¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤â³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Leeds United News¤Ï¡Ö¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ë¥±´ÆÆÄ¤Ï¥ê¡¼¥º¤Ç¤¹¤Ç¤Ë¥É¥¤¥Ä»Ô¾ì¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¿¡£º£²Æ¤â¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤«¤é¤Î¥ê¡¼¥º°ÜÀÒ¤¬±½¤µ¤ì¤ëÁª¼ê¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö¥É¥¦¥¢¥ó¤Î¥×¥ì¡¼¥á¡¼¥¯¤È¥É¥ê¥Ö¥ë¤ÎÇ½ÎÏ¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤Î¹¶·â¿Ø¤Ç¤âÂî±Û¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¡¼¥º¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°»ÄÎ±¤Î¤¿¤á¤ËÈà¤Î¤è¤¦¤Ê°ã¤¤¤ò¤Ä¤¯¤ì¤ë¹¶·â¤ÎÁª¼ê¤¬É¬Í×¤À¤í¤¦¡£Èà¤Ï»î¹ç¤Î½ÅÍ×¤Ê¶ÉÌÌ¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¾¡Éé¶¯¤¤Áª¼ê¤À¡×
¡¡ÅÄÃæ¤Î³èÌö¤â¤¢¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É£²Éô¡Ë¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¸Å¹ë¤Ï¡¢¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ç»ÄÎ±¤òÌÜ»Ø¤¹¡£Æ²°Â¤¬¤½¤Î¤¿¤á¤ÎÊä¶¯¸õÊä¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡¢¹À¥¤¹¤º¡¢º£ÅÄÈþºù¤é¤òÍÞ¤¨¤Æ¤Î£±°Ì¤Ï¡© J¥ê¡¼¥¬¡¼¤¬¹¥¤¤Ê½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°TOP20¤ò°ìµó¾Ò²ð