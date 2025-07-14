ÌÔ½ë¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¡ª¡ÖÀ¶¤é¤«¤Ê¿å¡×¤òµá¤á¤ÆµþÅÔ¤Î³¹¤Ø¡½¡½²¼³û¿À¼Ò¤Î¸æ¼êÀöº×¡¢½ÐÄ®¥Ç¥ë¥¿¡Ä
´ÑÂ¬»Ë¾å½é¤á¤ÆµþÅÔ¤ÎÇß±«¤Ï6·î¤Ç½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ê¿Ç¯¤ÎÈ¾Ê¬¤Û¤É¤Î´ü´Ö¤Ç¡¢²Æ¤Î¿åÉÔÂ¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢µþÅÔ¤ÎÃæ¿´Éô¤ÏµÀ±àº×°ì¿§¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÔ½ë¤ÎÊ¸·î¸åÈ¾¡¢À¶¤é¤«¤Ê¡Ö¿å¡×¤òµá¤á¤ÆµþÅÔ¤Î³¹¤ò»¶Êâ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ê¤é¤¯¤¿¤Ó¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥é¥¤¥ÕÊÔ½¸Éô¡Ë
ÌÔ½ë¤ÎµþÅÔ¡ÖµÀ±àº×¡×3¤Ä¤ÎÏÃÂê
¡¡6·î9Æü¤´¤í¤ÎÇß±«Æþ¤ê¤«¤é27Æü¤´¤í¤ÎÇß±«ÌÀ¤±¤È¡¢´ÑÂ¬»Ë¾å½é¤á¤Æ¡¢º£Ç¯¤ÎµþÅÔ¤ÎÇß±«¤Ï6·îÃæ¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢35¡îÄ¶¤¨¤ÎÌÔ½ëÆü¤¬Â³¤¡¢7·î7Æü¤Ë¤Ï»ÔÆâ¤ÇºÇ¹âµ¤²¹37.9¡î¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂÎ²¹Ä¶¤¨¤ÎÌÔ½ë¤Ïº£¤âÃÇÂ³Åª¤ËÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡1Æü¤ÎµÈÉäÆþ¤ê¤«¤é7·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëµÀ±àº×¤¬Ëë¤ò³«¤±¤Þ¤·¤¿¡£¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤È¤Ê¤ë»³ËÈ½ä¹Ô¤«¤éÀè¡¢Ê¸·î¸åÈ¾¤ÎµþÅÔ¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡¢ÌÔ½ë¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¡Ö¿å¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿²Æ»¶Êâ¤Ç¤¹¡ª
¡¡¤½¤ÎÁ°¤Ëº£Ç¯¤ÎµÀ±àº×3¤Ä¤ÎÏÃÂê¤«¤é¡£¤Þ¤º¤Ï¡Ö»³°ìÈÖ¡×¡£17Æü¤ÎÁ°º×¤È24Æü¤Î¸åº×¤Î½ä¹Ô½ç¤ò·è¤á¤ë¡Ö¤¯¤¸¼è¤ê¼°¡×¤¬2Æü¡¢µþÅÔ»ÔÌò½ê¤Î»ÔµÄ²ñµÄ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ËèÇ¯¸ÇÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤¯¤¸¼è¤é¤º¡×¤Î»³ËÈ10´ð¤ò½ü¤¯¡¢Á°º×18´ð¡¢¸åº×6´ð¤Î·×24´ð¤¬½ä¹Ô¤Î½çÈÖ¤ò·è¤á¤ë¤¯¤¸¤ò°ú¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Á°º×½ä¹Ô¤ÎÀèÆ¬¤ò¤æ¤¯Ä¹ÅáËÈ¤ËÂ³¤¯¡Ö»³°ìÈÖ¡×¤Ï¡¢Àê½Ð»³¡Ê¤¦¤é¤Ç¤ä¤Þ¡Ë¤Ë¡£²¿¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£ºÇ¸å¤Ë¤¯¤¸¤ò°ú¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡È»Ä¤êÊ¡¡É¤Ç¡¢±É¤¨¤¢¤ë»³°ìÈÖ¤ò°ú¤Åö¤Æ¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡ª
¡¡Àê½Ð»³¤ÎÊÌÌ¾¤Ï¡Ö°¾Äà»³¡×¡£Ä«Á¯È¾Åç½ÐÊ¼¤ËÉë¤¤¤¿¿À¸ù¹Ä¹¡¤¬¡¢ÈîÁ°¹ñ¤Ç°¾¤òÄà¤ê¡¢Àï¾¡¤ÎÃû¤È¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÀâÏÃ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»Ò¤ò¿È¤´¤â¤ê¤Ê¤¬¤éÀï¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¿À¸ù¹Ä¹¡¤Ë¤¢¤ä¤«¤ê¡¢°Â»º¤Î¤´Íø±×¤Ç¿®¶Ä¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Àê½Ð»³¤Î½ä¹Ô¤Î¤¯¤¸½ç¤¬Áá¤¤¤È¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Ï¤ª»º¤¬·Ú¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¶á¤·¤¤¿Í¤Ë¤ª»º¤ÎÍ½Äê¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢Àê½Ð»³¤Ç¼øÍ¿ÉÊ¤ò¼ø¤«¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£13Æü¤«¤é16Æü¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¥«¥¹¥Æ¥éÀ¸ÃÏ¤ÇµáÈî¤òÊñ¤ó¤ÀÀê½Ð»³¸ÂÄê¤ÎÏÂ²Û»Ò¡ÖµÈÃû¤¢¤æ¡×¤â¤ªÌÜ¸«¤¨¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢µÀ±àº×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îµþ¤ß¤ä¤²¤òµá¤á¤ë¿Í¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡¡Ä¹ÅáËÈ¤Ïº£Ç¯¤¬800Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¤¥ä¡¼¡£ÎãÇ¯¤è¤ê1ÆüÁá¤¤9Æü¤«¤éËÈ·ú¤Æ¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µÇ°»ö¶È¤È¤·¤Æ±ÖÉÂ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î·ò¤ä¤«¤ÊÀ®Ä¹¤ò´ê¤¦¿ÞÊÁ¤òÉÁ¤¤¤¿¸«Á÷¡Ê»³ËÈ¤Î¸å¤í¤Ë¾þ¤ë·üÁõÉÊ¡Ë¤òÉü¸µ¡¦¿·Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸«Á÷¤Ï¤Ê¤ó¤È¡¢3Ç¯Á°¤Ë196Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½ä¹Ô¤ËÉü³è¤·¤¿Âë»³¤¬¤«¤Ä¤Æ½êÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Ä¹ÅáËÈ¤«¤éÂë»³¤Ë´óÂ£¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ë¡¢¿è¤Ê¤Ï¤«¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡Æü¤¬Êë¤ì¤Æ¤«¤éµþÅÔÃæ¿´Éô¤ÎËÈÄ®¤òÊâ¤¯¤È¡¢¤É¤³¤«¤é¤È¤â¤Ê¤¯µÀ±àÓò»Ò¤Î²»¿§¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£°ÊÁ°¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿¤´±ï¤«¤é¡¢º£Ç¯¤â³Ôµð»³¡Ê¤«¤Ã¤¤ç¤ä¤Þ¡Ë¤ÎÌñ½ü¤±¤Á¤Þ¤¡Êäð¡Ë¤ò¡¢µþÅÔ¤ÎÂç³Ø¤ËÄÌ¤¦³ØÀ¸¤µ¤ó¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ÎÊý¡¹¡¢¤é¤¯¤¿¤Ó¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁí½Ð¤Ç¡¢°ì¤Ä°ì¤Ä´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æºî¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¿ô2000Ä¶¡ª
¡¡¤³¤Î¤Á¤Þ¤¤Ï¡¢14Æü¤«¤é16Æü¤ÎÁ°º×¾¬»³´ü´ÖÃæ¤Ë¼øÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£³Ôµð»³¤Ï¶â±¿¤Î¤´Íø±×¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢¾®È½¤Î¤ª»¥¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬»°¤ÄÌÜ¤ÎÏÃÂê¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤Î³Ôµð»³¤Ï»³12ÈÖ¡£17Æü¤Î½ä¹ÔÅöÆü¡¢¤é¤¯¤¿¤ÓÂåÉ½¤Î¼ãÂ¼¤Ï¡¢¸æÃÓÄÌÅìÆ¶±¡ÉÕ¶á¤ÎÆÃÊÌ´ÑÍ÷ÀÊ¡Ö¤Þ¤Ê¤ÓÀÊ¡×¤ÇµÀ±àº×¤ÎÅ°Äì²òÀâ¤òº£Ç¯¤âÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¸«¤«¤±¤¿Êý¤Ï¤¼¤Ò¡¢À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë