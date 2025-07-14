¡ÖBTS¡×JIN¡¡½é¥½¥í¥Ä¥¢¡¼ÆüËÜ¸ø±é¡¡6Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂçºå¤ÇµÒÀÊ¤Ë¡È¥Ð¡¼¥ó!¡ÉARMY¤Î¥Ï¡¼¥È·â¤ÁÈ´¤¤¤¿
¡¡À¤³¦Åª¿Íµ¤¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖBTS¡×¤ÎJIN¡Ê32¡Ë¤¬12¡¢13¤ÎÎ¾Æü¡¢½é¤Î¥½¥í¥Ä¥¢¡¼¤ÎÆüËÜºÇ½ª¸ø±é¤òµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£2Æü´Ö¤Ç·×Ìó8Ëü5000¿Í¤ÎARMY¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁí¾Î¡Ë¤òÁ°¤Ë¡¢ºÇ¿·¶Ê¡ÖDon¡Çt¡¡Say¡¡You¡¡Love¡¡Me¡×¤Ê¤ÉÁ´18¶Ê¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡½ªÈ×¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖDynamite¡×¡ÖButter¡×¤ò´Þ¤á¤¿¥á¥É¥ì¡¼¤òÈäÏª¡£Àè·î¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼7¿ÍÁ´°÷¤ÎÊ¼Ìò¤¬½ªÎ»¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÏºÆ»ÏÆ°¡£ÍèÇ¯¤Ë¿·ºî¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÈ¯Çä¤ÈÀ¤³¦¥Ä¥¢¡¼¤Î7Ç¯¤Ö¤ê³«ºÅ¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢²ñ¾ì¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ÏºÇ¹âÄ¬¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½ª¤¨¤ë¤È¥Û¥Ã¤È¤·¤¿É½¾ð¤Ç¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤¤¤Ê¤¯¤ÆÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ARMY¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Æ±½ê¤Ç¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï19Ç¯12·î¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢Ìó6Ç¯¤Ö¤ê¡£¡ÖÂçºå¡Áµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¡¢µÒÀÊ¤Ë¡Ö¥Ð¡¼¥ó¡ª¡×¤È»ØÅ´Ë¤¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢ARMY¤Î·â¤¿¤ì¤¿±éµ»¤Ë¥Ë¥ä¤±¤ë¤Ê¤É´ØÀ¾¤Î¶õµ¤¤òËþµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥Ö¤Ï¤Þ¤µ¤ËARMY¤È¤Î¡È¶¦ºî¡É¡£¶ÊÃæ¤Ë¹ç¾§¥Ñ¡¼¥È¤òÂ¿¤¯Àß¤±¤ÆÀ¼¤ò½Å¤Í¡¢¥ê¥Õ¥È¤Ë¾è¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥ó¥É¾åÃÊ¤ÎARMY¤Ë¶á¤Å¤¯¤Ê¤É¸òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¸ø±é¤Ï½é¤á¤Æ¥½¥í¤Ç¹Ô¤¦À¤³¦¥Ä¥¢¡¼¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ³«ºÅ¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï5¡¢6Æü¤ËÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç¤â¹Ô¤¤¡¢·×4¸ø±é¤ÇÌó13Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¡£º£¸å¤ÏÊÆ¹ñ¡¢±Ñ¹ñ¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤ò½ä¤ë¡£¡ÖARMY¤¬ËÍ¤ÎÁ´¤Æ¤Ç¤¹¡ª¤³¤ì¤«¤é¤â³§¤µ¤ó¤¬¹¬¤»¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È³èÌö¤òÀÀ¤¤¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£