£Ô£È£Å¡¡£Ò£Á£Í£Ð£Á£Ç£Å¡¦ÉðÃÎ³¤ÀÄ¡¡£Ä£Ä£Ô¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¾¡Íø¡¡¿ÍÀ¸½é¥Ñ¥¤¥×°Ø»Ò¹¶·â¤Ë¡Ö¤ä¤ê¤«¤¨¤½¤¦¤«¤Ê¤È¡×
¡¡ÃËÀ£±£¶¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦£Ô£È£Å¡¡£Ò£Á£Í£Ð£Á£Ç£Å¤ÎÉðÃÎ³¤ÀÄ¡Ê£²£·¡Ë¤¬£±£³Æü¡¢£Ä£Ä£Ô¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ÎÅìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£ºòÇ¯£²·î¤Ë¥×¥í¥ì¥¹¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢º£Ç¯£¶·î¤Ë£Ä£Ä£Ô¤Ø¤ÎÆþÃÄ¤òÈ¯É½¡£ÆþÃÄ¸å½é»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¿ÍÀ¸½é¤Î¥Ñ¥¤¥×°Ø»Ò¹¶·â¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¤â¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡ÉðÃÎ¤Ï¾åÌîÍ¦´õÁª¼ê¡¢¾´¿ÍÁª¼ê¤ÈÁÈ¤ß¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë£¶¿Í¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á£³£°Ê¬°ìËÜ¾¡Éé¤Ë½Ð¾ì¡£ËÁÆ¬¤«¤é¥Ñ¥¤¥×°Ø»Ò¤ÇµÞ½±¤µ¤ì¡¢¾ì³°¤Ë¿á¤ÃÈô¤Ð¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¹¶·â¤ò¼õ¤±Â³¤±¤¿¤¬¡¢¡È³¤ÀÄ¥³¡¼¥ë¡É¤Ç²¿ÅÙ¤âÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢ÂÇÅÀ¤Î¹â¤¤¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¤ä¥È¥Ú¡¦¥³¥ó¥Ò¡¼¥í¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¹¶·â¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÊÙ¶¯¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¡ØÍè¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÌÀÆü¤Ë¤Ç¤â»î¹ç¤¬¤·¤¿¤¤¡×¤È¶½Ê³¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£ÆþÃÄ¤ÎÀöÎé¤È¤â¸À¤¨¤ë¥Ñ¥¤¥×°Ø»Ò¹¶·â¤ò¼õ¤±¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÄË¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥à¥«¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤ê¤«¤¨¤½¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È½éÂÎ¸³¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¾åÌîÁª¼ê¤«¤éÀï¤¤¤Ö¤ê¤òË«¤á¤é¤ì¤¿¤¬¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ç¤¹¡£¿·¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡×¤ÈÉâ¤«¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤Ï¤Ê¤·¡£º£¸å¤Ï£±£±·î£³Æü¤ÎÎ¾¹ñ¹ñµ»´ÛÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£