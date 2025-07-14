¥×¥í¥ì¥¹¤ÈÆóÅáÎ®¡¡¡ÖTHE¡¡RAMPAGE¡×ÉðÃÎ³¤ÀÄ¤¬¡ÖDDT¡×½é¿Ø¤Ç¡È¥Ò¡¼¥ë¤ÎÀöÎé¡É
¡¡¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¡ÖTHE¡¡RAMPAGE¡×¤ÎÉðÃÎ³¤ÀÄ¡Ê27¡Ë¤¬13Æü¡¢Åìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ¡ÖDDT¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡×¤ËÆþÃÄ¸å½é¤á¤Æ¤Î»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡ºòÇ¯2·î¤Ë¡ÖDDT¡×¤Î¥Þ¥Ã¥È¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢Àè·î5Æü¤ËÆþÃÄ¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë6¿Í¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Î¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Áê¼ê¤Ï¥Ò¡¼¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¡¢½øÈ×¤«¤é¥Ñ¥¤¥×°Ø»Ò¹¶·â¤Ê¤É¤Ë¶ìÀï¤¹¤ë¤â¡¢ÂÇÅÀ¤Î¹â¤¤¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ÇÈ¿·â¡£½ªÈ×¤ÎÂç¥Ô¥ó¥Á¤â¡Ö³¤ÀÄ¡×¥³¡¼¥ë¤òÇØ¤Ë¤·¤Î¤®¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÌÀÆü¤â¤Þ¤¿»î¹ç¤¬¤·¤¿¤¤¡×¤È¾ðÇ®¤ò¤¿¤®¤é¤»¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ë¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤ê¡¢11·î3Æü¤ÎÎ¾¹ñ¹ñµ»´ÛÂç²ñ½Ð¾ì¤òÇ®Ë¾¡£¡ÖÃ¯¤Ç¤âÂÐÀïÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£