今年デビュー40周年を迎えた渡辺美里が、自身の誕生日でもある7月12日(土)に、現在開催中のツアー<渡辺美里 40周年 BITTER☆SWEET ULTRA POP TOUR 2025>東京公演をNHKホールで開催した。 ◆ライブ写真 特別な一夜となったこの日の公演は約3,500人を動員しSOLD OUT。また、6月6日に配信リリースされた最新曲「折りたたみ傘」も初披露された。 ライブ中盤、「ありがたいことに今年でデビュー40周年を迎えさせていただきました。これまで素晴らしい才能の持ち主たちに素晴らしい曲を作っていただいて、歌ってきました。デビューの頃からロックを母乳に育ってきました。そしてここまで元気に歌ってくることができました。この40周年にあたってまた素晴らしい楽曲と出会う事ができました。今日はカバンの中に小さい傘を持ってきた方もいるのではないのでしょうか」と語り、新曲「折りたたみ傘」を披露。40周年を迎えられたことへの感謝、そしてこの節目の年に素晴らしい楽曲と巡り会えた喜びを、歌と共に観客に届けた。 同曲は、槇原敬之が作詞作曲を手がけたバラードで、渡辺美里本人が「今の私が歌うべき曲を書いてほしい」と直接オファーしたことをきっかけに、約3年の構想を経て完成した楽曲。 あわせて公開されたミュージックビデオはYouTube再生回数が現在126万回を突破している。全編影絵アニメーションで構成された映像は、総制作時間200時間以上、2か月半にわたって1コマずつ撮影されたもので、切り絵で丁寧に描かれた物語の世界観が楽曲と共に高く評価されている。 公演途中のトークコーナーでは、サプライズとして「Happy Birthday」の演奏を合図にバンドメンバー全員が登場、花束とケーキが手渡され、会場全体で渡辺美里の誕生日を祝福する場面も。 後半には、「最強に素晴らしい7月12日。こんな素敵な誕生日が来るなんて、感謝の気持ちでいっぱいです」と語り、「40周年、これまで一歩一歩踏みしめながら、時にはスキップしながら、転びながらやってきましたが、今日みたいな日を迎えられると、“よし!もうちょっと先まで行ってみよう”という気持ちになれる」と続けた。「ULTRA POPと銘打ってスタートしたツアーですが、今日のメニューには入りきらないほど素晴らしい曲がある」と今後への意欲も覗かせ、ライブは幕を閉じた。 <渡辺美里 40周年 BITTER☆SWEET ULTRA POP TOUR 2025>は、3月にスタートし、全国各地を巡りながら11月30日(日)の福岡・福岡市民ホール公演まで全30公演を予定している。 撮影◎荒川 潤 リリース情報 ■「折りたたみ傘」2025年6月6日(金)配信スタート作詞・作曲:槇原敬之 <渡辺美里 40周年 BITTER☆SWEET ULTRA POP TOUR 2025> 終了公演は割愛 2025年7月26日(土)兵庫県・神戸国際会館 こくさいホール17:00開場 / 17:45開演 お問い合わせ:神戸国際会館 078-231-8162 8月22日(金)富山県・新川文化ホール ミラージュホール17:45開場 / 18:30開演 お問い合わせ:FOB金沢 076-232-2424 8月24日(日)福井県・敦賀市民文化センター 大ホール17:00開場 / 17:45開演 お問い合わせ:FOB金沢 076-232-2424 8月30日(土)福岡県・宗像ユリックス イベントホール17:00開場 / 17:45開演 お問い合わせ:宗像ユリックス事業部/LAND 0940-37-1483/092-710-6167 8月31日(日)熊本県・熊本県立劇場 演劇ホール17:00開場 / 17:45開演 お問い合わせ: […]

