King Gnuの新曲「SO BAD」が、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて9月5日(金)より開催される<ハロウィーン・ホラー・ナイト>の『ゾンビ・デ・ダンス』のテーマソングに決定した。 今回のために書き下ろした本楽曲は、King Gnuならではのミクスチャーサウンドをさらにアップデートさせた、狂暴で享楽的な楽曲となっており、イベントの開始日に合わせて9月5日(金)0時より配信開始される。 さらに、そんなKing Gnu「SO BAD」の一部を使用したユニバーサル・スタジオ・ジャパンの秋の新TVCMも公開となり、本日7月14日(月)より順次放送が解禁。ユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式YouTubeチャンネルでも動画が期間限定公開された。 ◆ ◆ ◆ ■King Gnu・常田大希コメントKing Gnuのニューアンセムになるであろう新曲「SO BAD」。ヌーにとって久しぶりの凶悪且つオルタナティブなチューンが出来上がりました。ハロウィンに相応しい最悪で最高〜の出来ですので、ライブで爆上げするのが楽しみ♡ ■合同会社ユー・エス・ジェイ マーケティング本部 ハロウィーン・プロジェクト統括ディレクター 鶴 隼人コメントクールかつ革新的なサウンドが聞く人を圧倒する「King Gnu」と『ゾンビ・デ・ダンス』のコラボが実現に至ったことを本当に嬉しく思います。これまで以上に、さらに狂暴になった今年の『ハロウィーン・ホラー・ナイト』だからこその、エンターテイメントに込めた想いを、楽曲制作前から直接、常田様にお話させていただきました。パーク中が一体となり超熱狂できる体験こそが『ゾンビ・デ・ダンス」の最大の魅力です。『SO BAD』が夜のパークに響き渡ることが今から待ち遠しいです。ゲストの皆様には、『ゾンビ・デ・ダンス』振り付けも事前にチェックいただき、「最悪で最高」なこの楽曲をパークで全身で感じながら、“正気を失って”踊り狂っていただきたいです。 ◆ ◆ ◆ 関連リンク ◆ユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式 WEB サイト『ハロウィーン・ホラー・ナイト』ページ◆King Gnu オフィシャルサイト◆King Gnu オフィシャルX◆King Gnu オフィシャルInstagram◆King Gnu オフィシャルYouTube◆King Gnu オフィシャルTikTok

The post King Gnu、新曲「SO BAD」がUSJハロウィーン・ホラー・ナイト『ゾンビ・デ・ダンス』テーマソングに first appeared on BARKS.