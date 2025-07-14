Í§¿Í¤é20¿Í¤Ç¥Ðー¥Ù¥¥åーÃæ¤Ë¡Ä Àî¤ò±Ë¤¤¤Ç¤¤¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¿ÍÃËÀÅ®¤ì»àË´ ´ôÉì¡¦ËÜÁã»Ô
13Æü¸á¸å¡¢´ôÉì¸©ËÜÁã»Ô¤Îº¬ÈøÀî¤ÇÍ§¿Í¤È¥Ðー¥Ù¥¥åー¤ËË¬¤ì¡¢Àî¤ò±Ë¤¤¤ÇÅÏ¤í¤¦¤È¤·¤¿40ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬Î®¤µ¤ì»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÍ§¿Í¤é20¿Í¤Ç¥Ðー¥Ù¥¥åーÃæ¤Ë¡Ä Àî¤ò±Ë¤¤¤Ç¤¤¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¿ÍÃËÀÅ®¤ì»àË´ ´ôÉì¡¦ËÜÁã»Ô
13Æü¸á¸å3»þÈ¾¤´¤í¡¢ËÜÁã»Ô»³¸ý¤Îº¬ÈøÀî¤Ç¡ÖÀî¤ËÎ®¤µ¤ì¤¿ÃËÀ¤Î»Ñ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¶á¤¯¤Ëµï¹ç¤ï¤»¤¿ÃËÀ¤«¤éÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Î®¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¹ñÀÒ¤ÇÂç³À»Ô¤Î¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¡¢¥Ç¡¦¥á¥¤¥é¡¦¥«¥â¥·¥¿¡¦¥ë¥«¥¹¡¦¥¿¥±¥ª¤µ¤ó(40)¤Ç¡¢¿å¿¼¤ª¤è¤½3¥áー¥È¥ë¤ÎÀîÄì¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ò¾ÃËÉ¤Ëµß½õ¤µ¤ì¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ª¤è¤½3»þ´Ö¸å¤Ë»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¡¦¥á¥¤¥é¤µ¤ó¤ÏÍ§¿Í¤é20¿Í¤Ç¤Ùー¤Ù¥¥åー¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Éý¤ª¤è¤½25¥áー¥È¥ë¤ÎÀî¤òÂÐ´ß¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ±Ë¤¤¤Ç¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÅÓÃæ¤ÇÎ®¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸½¾ì¤ÏÀîÍ·¤Ó¤ÇÍÌ¾¤Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¡¢²áµî¤Ë¤â¿åÆñ»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤¬Åö»þ¤Î¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£