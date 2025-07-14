¡Ú¥¨¥Ó¥¢¥óÁª¼ê¸¢¡Û¥°¥ì¡¼¥¹¡¦¥¥à¤¬·àÅª¥á¥¸¥ã¡¼½éV¡Ö¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤¿¡×PO¤Ç¥Á¥Ã¥×¥¤¥ó¡õ¥¤¡¼¥°¥ë
¡¡¡þÊÆ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡¥¨¥Ó¥¢¥óÁª¼ê¸¢ºÇ½ªÆü¡Ê2025Ç¯7·î13Æü¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¡¡¥¨¥Ó¥¢¥ó¡¦¥ê¥¾¡¼¥ÈGC¡á6504¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼71¡Ë
¡¡¥°¥ì¡¼¥¹¡¦¥¥à¡Ê24¡á¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤¬·àÅª¤Ê¥á¥¸¥ã¡¼½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£3°Ì¤«¤é½Ð¤¿¥¥à¤Ï2¥¤¡¼¥°¥ë¡¢4¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢2¥Ü¥®¡¼¡¢1¥À¥Ö¥ë¥Ü¥®¡¼¤Î67¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»14¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇÊÂ¤ó¤À¥¸¡¼¥Î¡¦¥Æ¥£¥Æ¥£¥¯¥ë¡Ê22¡á¥¿¥¤¡Ë¤ò¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç²¼¤·¤¿¡£
¡¡´ñÀ×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤ËëÀÚ¤ì¤À¤Ã¤¿¡£¥¥à¤Ï2ÂÇ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿18ÈÖ¥Ñ¡¼5¤Ç¥¤¡¼¥°¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢¼ó°Ì¤Î¥Æ¥£¥Æ¥£¥¯¥ë¤òÂª¤¨¤¿¡£
¡¡18ÈÖ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Î1¥Û¡¼¥ëÌÜ¤Ç¤ÏÂè2ÂÇ¤òÃÓ¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À¤¬¡¢¥É¥í¥Ã¥×¸å¤Î¥Á¥Ã¥×¥¤¥ó¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤ÇÀ¸¤»Ä¤ê¡¢2¥Û¡¼¥ëÌÜ¤Ï3¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥¤¡¼¥°¥ë¥Ñ¥Ã¥È¤ò¤Í¤¸¹þ¤ó¤Ç·èÃå¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢½Ð¿È¤Ç¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢»þÂå¤«¤é³èÌö¤·¤¿¡£²¼Éô¥Ä¥¢¡¼¤ò·Ð¤Æ23Ç¯¤«¤éÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤ËËÜ³Ê»²Àï¤¹¤ë¤È¡¢4·î¤Î¥í¥Ã¥ÆÁª¼ê¸¢¤Ç½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¥Ó¥Ã¥°¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢¼«Ê¬¤òµ¿¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¥×¥ì¡¼¤·¤è¤¦¤È°Õ¼±¤·¤¿¡£¤³¤Î4Æü´Ö¤Û¤É¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈËþÌÌ¤Ë¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£