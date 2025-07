1989年から2021年の30年超にわたり展開された若木未生さんの小説『ハイスクール・オーラバスター』の終了から3年、コミカライズ作品『ハイスクール・オーラバスター・エンゲイジ』が2024年から「フラコミlike!」で配信されています。どのようにこの作品が復活を遂げたのか、コミカライズを担当している漫画家の佐々木柚奈さんがポップカルチャーイベント「おもちゃ函」で語りました。

Highschool Aurabuster - official websitehttps://highschool-aurabuster.com/佐々木さんは室蘭育ち、札幌在住の漫画家で、代表作に150万部突破の『社長とあんあん』シリーズを挙げました。社長とあんあん~はじめての夜~ (フラワーコミックスアルファ) | 佐々木 柚奈 |本 | 通販 | Amazon作品がエロいため「エロマンガ家」に見られていたそうですが、『ハイスクール・オーラバスター』を描くことになり、バリバリの「サイキック・オカルト・ファンタジー漫画家」になったとのこと。ハイスクール・オーラバスター・エンゲイジ 若木未生 佐々木柚奈 つぼみ可奈 | フラコミlike!https://flowercomics.jp/title/1097佐々木さんは10代のころに『オーラバスター』の小説に出会ってハマり、同人誌を描いたり、ブログにイラストをアップしたりしていたそうです。漫画家としてデビューしたあとも、イラストのアップは続けていたとのこと。時が流れて、作者である若木さんがXを開始したのでフォローしたところフォローバックされ、若木さんがブログに掲載されている佐々木さんの絵を見てくれることもあったそうです。『オーラバスター』は1990年代、小説版のイラストの初代担当だった杜真琴さんによってコミカライズが行われて人気を博していました。Amazon.co.jp: 十戒: ハイスクール・オーラバスター (白泉社文庫 も 3-1) : 杜 真琴, 若木 未生: 本ところがこの作品は未完に終わり、佐々木さんは「いつか自分が『オーラバスター』の漫画を描くことができれば」と思っていました。すると、『オーラバスター』最終回後に出版された完結記念本にイラストを寄稿した佐々木さんに、若木さんから「佐々木さんになら『オーラバスター』を任せられます」という言葉があり、佐々木さんは新たな体制のもと、令和の『オーラバスター』コミカライズを手がけることになったのだそうです。佐々木さんの手がける33年の『オーラバ』新コミカライズ作品『ハイスクール・オーラバスター・エンゲイジ』は第1巻が2025年6月に発売されています。ハイスクール・オーラバスター・エンゲイジ (1) (フラワーコミックス) | 佐々木 柚奈, つぼみ 可奈, 若木 未生 |本 | 通販 | Amazonなお、今回のステージはトーク&ライブということで、佐々木さんのトークの合間に札幌でアニソンシンガーとして活躍する橘美羽さんが『オーラバ』ドラマCDシリーズ主題歌「Crimson of Butterfly」や1999年リリースのOVA版のOP主題歌「Birth of light」などを歌い、盛り上げました。