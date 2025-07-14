¿·³ãMF½©»³Íµµª¡¡¥É¥¤¥Ä2Éô¥À¥ë¥à¥·¥å¥¿¥Ã¥È¤Ë°ÜÀÒ¤Ø
¡¡¿·³ã¤ÎMF½©»³Íµµª¡Ê24¡Ë¤¬¡¢¥É¥¤¥Ä2Éô¥À¥ë¥à¥·¥å¥¿¥Ã¥È¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤¬13Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·³ã¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢³¤³°¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¼êÂ³¤¤È½àÈ÷¤Î¤¿¤á¥Á¡¼¥à¤òÎ¥Ã¦¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£19Ç¯¤ËÁ°¶¶°é±Ñ¹â¤«¤é¿·³ã¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ç¡¢J3¤Î¾ÂÄÅ¤ä¼¯»ùÅç¤Ç¤ÎÉð¼Ô½¤¹Ô¤â·Ð¸³¡£Éüµ¢¤·¤¿22Ç¯¤«¤é½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï5·î¤ËÃî¿â±ê¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢È´·²¤Î¥Ñ¥¹¥»¥ó¥¹¤Ç¿·³ã¤Î¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò»Ù¤¨¤¿¡£
¡¡½©»³¤Ï¿·³ã¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¥×¥í¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ËÍ¤ÎÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢¤³¤ÎÂç¹¥¤¤Ê¥¯¥é¥Ö¤È¤Î¤ªÊÌ¤ì¤¬¤Ä¤¤¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤¬º£¤ÎÀµÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¡£6Ç¯È¾¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£