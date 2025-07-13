B¥ê¡¼¥°¡¦±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹Èæ¹¾Åç¿µ¡ÖÆ´¤ì¤¹¤®¤ä¤í¡Ê¾Ð¡Ë¡× ¾®ÀîÆØÌé¤Î¸ÀÆ°¤Ë¾Ð´é
B¥ê¡¼¥°¡¦±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¡¢ÉÔÆ°¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦Èæ¹¾Åç ¿µ¤µ¤ó¤È´üÂÔ¤Î¿·À±¡¦¾®ÀîÆØÌé¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡ª ¶ÛÄ¥µ¤Ì£¤À¤Ã¤¿¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ½ªÎ»¸å¤ÎÂÐÃÌ¤Ï¡¢ÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£Æó¿Í¤Î´Ø·¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Á¡¼¥à¤òÍ¥¾¡¤ØÆ³¤¤¤¿¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ®Ä¹¶ÊÀþ¡£
¡½¡½B¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡©
Èæ¹¾Åç¡§¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤òÄÌ¤·¤Æ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÎÉ¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢3ÀïÌÜ¤Ç»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ï¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤ëÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Æü¤¬·Ð¤Ä¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡ÖÉé¤±¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤Ëº£Ç¯¤Ï¥±¥Ó¥ó¡Ê¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ËµÞÀÂ¤·¤¿¥Ö¥é¥¹¥¦¥§¥ëHC¡Ò¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡Ó¡Ë¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¥¸¡¼¥³HCÂå¹Ô¤È·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ëÍ¥¾¡¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®Àî¡§¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë¥±¥Ó¥ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¿É¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤ÁÛ¤¤¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Í¥¾¡¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥Ð¥¹¥±¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¤ÎÆüËÜ°ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢´¶·ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Âç·ãÀï¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¡©
¾®Àî¡§¥Þ¥³¤µ¤ó¤ÎµÕÅ¾3¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¤Í¡£¤Û¤ó¤È¡¢¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
Èæ¹¾Åç¡§¤¤¤ä¡¢¤¤¤ä¡Ê¾È¡Ë¡£ËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÆØÌé¤¬¼«Ê¬¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀÕÇ¤´¶¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢ÆØÌé¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¸«¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½Èæ¹¾ÅçÁª¼ê¤«¤é¸«¤Æ¡¢¾®ÀîÁª¼ê¤ÎÀ®Ä¹¤ò¤É¤¦´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Èæ¹¾Åç¡§ËÍ¤¬ÆØÌé¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÈà¤¬ËÍ¤ÎÊì¹»¤ÎÍìÆî¹â¹»¤ËÆþ¤Ã¤¿º¢¤Ç¡¢¤³¤Î¥µ¥¤¥º¤Ç¥¯¥¤¥Ã¥¯¥Í¥¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥ì¥Ù¥ë¤¬°ìÃÊ°ã¤¦¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï·Ð¸³ÃÍ¤¬É¬Í×¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¼ÂºÝ¤ÏÆØÌé¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÍ¥¾¡¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¡¢¥×¥ì¡¼¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¾®ÀîÁª¼ê¤ÏÈæ¹¾ÅçÁª¼ê¤Î¤É¤³¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¾®Àî¡§¤¦¤Á¤ÏÎ¾¿Æ¤¬¥Ð¥¹¥±¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿±Æ¶Á¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é²ÈÂ²¤Ç»î¹ç¤ò¤è¤¯´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥Þ¥³¤µ¤ó¤¬Âç³Ø¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿»î¹ç¤â´Ñ¤Æ¤¤¤Æ¡¢Î¾¿Æ¤«¤é¤Ï¡ÖÈæ¹¾ÅçÁª¼ê¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤éÆ´¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤Ë²ÈÂ²¤ÇµþÅÔ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤â¡¢ÍìÆî¹â¹»¤ÎÁ°¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö¾Íè¤ÏÍìÆî¤ËÆþ¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Í¡×¤ÈÎ¾¿Æ¤È²ñÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èæ¹¾Åç¡§Æ´¤ì¤¹¤®¤ä¤í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¼ÂºÝ¡¢ÉáÃÊ¤ÎÆó¿Í¤Îµ÷Î¥´¶¤Ï¡©
Èæ¹¾Åç¡§Â¿Ê¬¡¢ÆØÌé¤¬ËÍ¤òÂº·É¤·¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤«¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÍí¤ó¤Ç¤³¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ÎÁ°¡¢²¿¿Í¤«¤Ç¥µ¥¦¥Ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢ÏÃ¤¹µ¡²ñ¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾®Àî¡§ËÍ¤Ï¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£¥Þ¥³¤µ¤ó¤¬¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¥¥ã¥é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÍÌ¾¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡¢¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥Þ¥³¤µ¤ó¤ÏÆüËÜ¤Ç°ìÈÖ¤¦¤Þ¤¤Áª¼ê¤Ê¤Î¤Ë¡¢Á´Á³¤«¤Ã¤³¤Ä¤±¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¤Ê¤ó¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£ËÍ¡¢40ºÐ¤ÎÃÝÆâ¸øÊå¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤°¤¤¤°¤¤¹Ô¤±¤Æ¤â¡¢¥Þ¥³¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤Þ¤À¹Ô¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤Î´Ö¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤Ë¥µ¥¦¥Ê¤Ë¹Ô¤±¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¿¤ÀÆó¿Í¤¤ê¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤êÏÃ¤»¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡£¥Þ¥³¤µ¤ó¡¢º£ÅÙ¥µ¥¦¥Ê¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
Èæ¹¾Åç¡§¤¸¤ã¤¢¡¢¹Ô¤³¤¦¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¾®Àî¡§´ò¤·¤¤¡ª anan¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÌóÂ«¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¿·¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÌÜÉ¸¤ò¡£
Èæ¹¾Åç¡§B¥ê¡¼¥°¤ÇÏ¢ÇÆ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Å·¹ÄÇÕ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³Í¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤ÏEASL¡ÊÅì¥¢¥¸¥¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ê¡¼¥°¡Ë¤òÀï¤¦¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¹ñºÝÂç²ñ¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¼«¿È¡¢34ºÐ¤Ç¤âÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢35ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¾®Àî¡§¼«Ê¬¤ÏÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¤Ç¡¢Âç»ö¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤µ¤é¤Ë³èÌö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£º£¤ÏÀèÇÚÊý¤ËÍê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢»î¹ç¤Ç¤âÎý½¬¤Ç¤â¥Þ¥³¤µ¤ó¤Î¥×¥ì¡¼¤òÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¶á¤Å¤±¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¡¢Âç»ö¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
Èæ¹¾Åç¿µ¤µ¤ó
¤Ò¤¨¤¸¤Þ¡¦¤Þ¤³¤È¡¡1990Ç¯8·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹191cm¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥¬¡¼¥É¡£³ØÀ¸»þÂå¤è¤ê¥Á¡¼¥à¤ò²¿ÅÙ¤âÆüËÜ°ì¤ËÆ³¤¡¢2018Ç¯¤ËB¥ê¡¼¥°MVP¼õ¾Þ¡£¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï2ÅÙ¤Î¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤Ë¹×¸¥¡£¡Ç24Ç¯¡¢¡Ç25Ç¯¤È2¥·¡¼¥º¥óÏ¢Â³¤Ç¥Ù¥¹¥È¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡¢¥Ù¥¹¥È3PÀ®¸ùÎ¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¸ÞÎØ¤Ë2²ó½Ð¾ì¡£
¾®ÀîÆØÌé¤µ¤ó
¤ª¤¬¤ï¡¦¤¢¤Ä¤ä¡¡2002Ç¯6·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿·³ã¸©½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹190cm¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¥¬¡¼¥É¡£ÍìÆî¹â¹»»þÂå¤ËÂç·¿¥¬¡¼¥É¤È¤·¤ÆÂæÆ¬¡£ÃÞÇÈÂç³Øºß³ØÃæ¤Î2022¡¾23¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë²ÃÆþ¡£2023¡¾24¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥×¥í·ÀÌó¡£º£Ç¯2·î¤Ë¤ÏB¥ê¡¼¥°¤Î¡Ö9ÂåÌÜ¥â¥ÆÃË¡×¤Î¾Î¹æ¤â³ÍÆÀ¡£
BREX
Information
ÆÊÌÚ¸©±§ÅÔµÜ»Ô¤ËËÜµòÃÏ¤òÃÖ¤¯B¥ê¡¼¥°¤ÎÌ¾Ìç¡£°¦¾Î¤Ï¡Ö¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¡×¡£2024¡¾25¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ÏB¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë3²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤Ëµ±¤¯¡£6·î¤Ë¥¢¥¸¥¢¥¯¥é¥Ö²¦¼Ô¤ò·è¤á¤ëBCL Asia 2025¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò¿ë¤²¡¢9·î¤Ë³«ºÅ¤¹¤ëÀ¤³¦¥¯¥é¥Ö²¦¼Ô¤ò¤«¤±¤¿¥¤¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¥«¥Ã¥×¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÅì¥¢¥¸¥¢¤Î¥¯¥é¥Ö²¦¼Ô¤ò·è¤á¤ëEASL¤Ë¤â½Ð¾ì¤¹¤ë¡£
Èæ¹¾Åç¤µ¤ó¡¦¥·¥ã¥Ä¡ï7,190¡Ê¥í¡¼¥ê¡¼¥º¥Õ¥¡¡¼¥à¡¿¥¢¥À¥¹¥È¥ê¥¢ TEL¡§0120¡¦601¡¦162¡Ë¡¡¥Ñ¥ó¥Ä¡ï5,500¡Ê¥ê¥á¡¼¥ë¡¿¥ê¥á¡¼¥ë ¥¹¥È¥¢ TEL¡§03¡¦6276¡¦7644¡Ë¡¡¤½¤ÎÂ¾¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È»äÊª
¾®Àî¤µ¤ó¡¦¥·¥ã¥Ä¡ï7,190¡Ê¥í¡¼¥ê¡¼¥º¥Õ¥¡¡¼¥à¡¿¥¢¥À¥¹¥È¥ê¥¢¡Ë¡¡¥Ñ¥ó¥Ä¡ï5,500¡Ê¥ê¥á¡¼¥ë¡¿¥ê¥á¡¼¥ë ¥¹¥È¥¢¡Ë¡¡¤½¤ÎÂ¾¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È»äÊª
¼Ì¿¿¡¦¿¹»³¾¿Í¡ÊTRIVAL¡Ë¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¦°æÅÄÀµÌÀ¡¡¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¦ºäÀ¾ Æ©¡¡¼èºà¡¢Ê¸¡¦¾®±ÊµÈÍÛ»Ò¡¡»£±Æ¶¨ÎÏ¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥º ¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¡¡AWABEES
anan 2454¹æ¡Ê2025Ç¯7·î9ÆüÈ¯Çä¡Ë¤è¤ê