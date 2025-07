なんだこの癒やしの光景は……! YouTubeチャンネル「Buddy」では、小さなグレーの子猫とふわふわのゴールデンレトリバーの癒やしの様子が配信され、動画のコメント欄には「優しさに感動」「一生懸命でかわいい」の声が続出しました。

まさかの肉球パンチ?

注目を集めたのは「What does a Tiny Kitten do when It Finds a Sleeping Golden Retriever」という動画。

ベッドでスヤスヤ眠るゴールデンレトリバーのそばで、クンクンとにおいを確認している子猫。まるで「この大きいモフモフはニャんだ?」と言わんばかりの様子です。

しばらく観察したのち、子猫はゴールデンレトリバーの顔の横にちょこんと座り込みます。そして、そっと体を預けるように寝転がる姿に、「ここなら安心できるニャ…」という心の声が聞こえてきそう。

しかし続いて見せたのは、まさかの肉球パンチ。眠るゴールデンレトリバーの顔にチョンチョンと手を伸ばし、「起きて〜! 遊んでニャ〜!」とおねだり。まったく動じないゴールデンレトリバーとの対比がたまりません。

それでも眠り続けるゴールデンレトリバー。子猫はついに諦めたのか、「じゃあ一緒にお昼寝するニャ…」とピタッと寄り添い……という展開です。

これには動画を見た人もメロメロに。「ゴールデンレトリバーの優しさに感動」「癒やし度が限界突破した!」「あの忍耐力、見習いたい…」といったコメントが寄せられていました。まるで家族のように寄り添う2匹の関係に、心がじんわり温まりますね。ぜひ動画でご覧ください。