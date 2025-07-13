¤¤¤Ä¸«¤Æ¤â½Â¤¹¤®¤ë·ã¥ì¥¢°¦¼Öà¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¥Ð¥¤¥¯¥Þ¥Ë¥¢áÀé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¶½Ê³¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸¤¬±Ç¤¨¤ë!¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤Æ¥ä¥Ð¤¤¡×
¡Ö¸á¸å¤«¤é¤´µ¡·ù¥Ê¥Ê¥á¡×¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥Ü¥Ç¥£
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÀé¸¶·»Äï¡×¤ÎÀé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î°¦¼Ö¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÄ«¤¢¤ó¤Ê¤ËÄ´»ÒÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¸á¸å¤«¤é¤´µ¡·ù¥Ê¥Ê¥á¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤ÆÅê¹Æ¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö#¥«¥ï¥µ¥¥Þ¥Ã¥Ï750¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤âÅº¤¨¤é¤ì¡¢°¦¼Ö¤Î¼Ö¼ï¤ò¤ï¤¶¤ï¤¶¾Ò²ð¡£¿¼¤¤°¦Ãå¤Ö¤ê¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Àé¸¶¤Ï¡¢5·î¤Ë¤â±Ñ¹ñ¤Î¥Ð¥¤¥¯¡ÖVincent Comet 500C·¿¡×¤Ë¾è¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¥Ð¥¤¥¯¥Þ¥Ë¥¢¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥ï¥µ¥¥Þ¥Ã¥Ï750¤â¡¢Àîºê½Å¹©¤¬1970Ç¯Âå¤ËÀ½Â¤¤·¤¿2¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤ÎÌ¾¼Ö¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢Àé¸¶¤Ï¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥Ü¥Ç¥£¤Î°¦¼Ö¤Ë¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤Ç¾è¼Ö¤·¡¢¥ì¥È¥í¤Ê¤¬¤é¤â¶¯Îõ¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤´µ¡·ù¼Ð¤á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¤Ç¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤!¡×¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸¤¬¤¤¡¼¤Ê¤¡¡£¥¸¥å¥Ë¥¢¤µ¤ó¤¬¾è¤Ã¤Æ¤ë¤È¤³¸«¤¿¤¤!¡×¡Ö¤¤¤Ä¸«¤Æ¤â¥·¥Ö¤¤¡×¡Ö¥ô¥£¥ó¥»¥ó¥È¤È¤ÎÉâµ¤¤¬¸¶°ø¤Ç¤Ï?¡×¡Ö¶õÎä¥¥ã¥Ö¼Ö¤ÏÌÔ½ë¥°¥º¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®ÎÌ¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£