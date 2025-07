あいみょんが、7月23日(水)に配信リリースされる新曲「いちについて」を一部聴けるvery short movieを公開した。 「いちについて」は7月13日(日)より放送がスタートしたTBS系日曜劇場『19番目のカルテ』の主題歌として書き下ろされた楽曲となっており、本日のドラマ初回放送内で初めて楽曲がオンエアされた。 『19番目のカルテ』は医療における19番目の新領域である総合診療科を舞台にした新しいヒューマン医療エンターテインメント作品、松本潤演じる魚虎総合病院の総合診療医・徳重晃が、「問診」を通して病気を診るだけでなく、患者の心や生活背景などから「最善」を見つけ出し、生き方そのものにも手を差し伸べていく。 今回公開された「いちについて」very short movieでは、楽曲のサビの部分を聴くことができる。映像のディレクションはとんだ林蘭が担当。楽曲を口ずさみながら街中を歩くあいみょんの姿が印象的に描かれている。 現在Apple Music/Spotify/Amazon Musicではあいみょんverと、ジャケット写真verの2種類のスマートフォン壁紙がダウンロードできるPre-add・Pre-saveキャンペーンも実施中だ。 ※YouTubeでは7月22日(火)23:59までの期間限定公開※X/Instagram/TikTok各種あいみょん/あいみょんスタッフアカウントでは7月23日(水)以降も公開 ■DIGITAL SINGLE「いちについて」2025年7月23日(水) 発売配信予約リンク:https://wct.live/app/43871/aimyon-onyourmarks特設サイト:https://www.aimyong.net/feature/ichinitsuite 【あいみょん「いちについて」Apple Music/Spotify/Amazon Music事前予約キャンペーン】●Pre-add / Pre-saveとは?Apple Music の Pre-add、Spotify/Amazon MusicのPre-saveは、配信前のアルバムやシングルを事前に予約できる機能です。事前にPre-add/Pre-seveをしておくと、配信開始後に自身のライブラリやプレイリストに自動で追加されます。 ●応募期間2025年7月10日(木)20:00〜※上記の応募期間以外はご応募いただけません。※Apple Music/Spotify/Amazon Musicでの特典内容は同一となります。※時間帯によっては(締切間近は特に)、応募画面に繋がりづらくなる場合がございます。あらかじめ余裕を持ってご応募ください。 【応募方法】Pre-add / Pre-saveはこちらからhttps://wct.live/app/43871/aimyon-onyourmarks★Apple Musicの方はこちら https://wct.live/app/43871/aimyon-onyourmarksにアクセス。Apple Music「Pre-add」をタップ。M用規約に同意する。い桓身のApple Musicアカウントでログイン。ゴ偉参萍未妊好泪柩冓瓢罎ダウンロード。★Spotifyの方はこちら https://wct.live/app/43871/aimyon-onyourmarks」にアクセス。Spotify「Pre-save」をタップ。M用規約に同意する。い桓身のSpotifyアカウントでログイン。ゴ偉参萍未妊好泪柩冓瓢罎ダウンロード。 ★Amazon Musicの方はこちら https://wct.live/app/43871/aimyon-onyourmarks」にアクセス。Amazon Music「Pre-save」をタップ。M用規約に同意する。い桓身のAmazonアカウントでログイン。ゴ偉参萍未妊好泪柩冓瓢罎鬟瀬Ε鵐蹇璽鼻 ◾️日曜劇場『19番目のカルテ』◆放送日時7月13日(日)スタート 毎週日曜よる9:00〜9:54 ◆出演者徳重 晃 松本 潤滝野 みずき 小芝風花東郷 康二郎 新田真剣佑鹿山 慶太 清水尋也大須 哲雄 岡崎体育豊橋 安希子 池谷のぶえ平手 秀 本多 力瀬戸 舞子 松井遥南◯茶屋坂 心 ファーストサマーウイカ成海 辰也 津田寛治東郷 陸郎 池田成志◯北野 栄吉 生瀬勝久有松 しおり […]

The post あいみょん、新曲 「いちについて」が一部聴けるvery short movie公開。映像ディレクションはとんだ林蘭 first appeared on BARKS.