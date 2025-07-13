¡Úµð¿Í¡Û£³²ó¹ßÈÄ¤ÎÀÖÀ±Í¥»Ö¤Ë¡¢¿ùÆâ½ÓºÈ¥³¡¼¥Á¡Ö¥Ç¥Ã¥É¥Ü¡¼¥ë£±¸ÄÅö¤Æ¤Æ¡¢¥¤¥ó¥³¡¼¥¹»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡£Ä£å£Î£Á£´¡½£³µð¿Í¡Ê£±£³Æü¡¦²£ÉÍ¡Ë
¡¡µð¿Í¤Ï£Ä£å£Î£Á¤ËµÕÅ¾Éé¤±¤·¡¢£³Ï¢¾¡¤òÆ¨¤·¤¿¡££·¾¡ÌÜ¤òÁÀ¤Ã¤ÆÀèÈ¯¤·¤¿ÀÖÀ±Í¥»ÖÅê¼ê¤¬¡¢£³ÅÀ¤Î±ç¸î¤ò¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é£³²ó¤ËµÕÅ¾¤òµö¤·¤Æ£³²ó£µ°ÂÂÇ£´¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ£³¡Ë¤Ç£¶ÇÔÌÜ¡£ÂÇÀþ¤ÏÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ùÆâ½ÓºÈÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤ÏÀÖÀ±¤Î¸òÂå¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¾¡¤Á¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Í¡£µÕÅ¾¤µ¤ì¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¤Þ¤ÇËÉ¸æÎ¨£±ÅÀÂæ¤ÈÈ´·²¤Î°ÂÄê´¶¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿±¦ÏÓ¡£Æ±¥³¡¼¥Á¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ëµó¤²¤¿¤Î¤Ï£²²óÀèÆ¬¡¢£´ÈÖ¡¦ËÒ¤ËÍ¿¤¨¤¿»àµå¤Î¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Ç¥Ã¥É¥Ü¡¼¥ë£±¸ÄÅö¤Æ¤Æ¡¢¥¤¥ó¥³¡¼¥¹»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡Ê¹¶¤á¤¬¡Ë³°¡¢³°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£Ä¹ÂÇ¤ÏÁ´Éô¡¢µÕÊý¸þ¡Ê¤Ø¤ÎÂÇµå¡Ë¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤½¤³¤Ç¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¡Ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡Ë¡£´ÆÆÄ¤¬¸À¤¦¤Î¤Ï¡Ø¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤ò¡ÊÊá¼ê¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ë¡Ë¼ó¿¶¤Ã¤Æ¤Ç¤âÅê¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡µÕÅ¾¤òµö¤·¤¿£³²ó¤â¡¢£²»àÌµÁö¼Ô¤«¤é¤Î¼ºÅÀ¡£¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤¢¤¤¤¦¤È¤³¤Ç¤Á¤ã¤ó¤ÈÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢µÕÅ¾¤µ¤ì¤º¤Ë¤Í¡¢Ãù¶â¤âºî¤ì¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡£ËÜ¿Í¤¬£±ÈÖ¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¤½¤³¤ÏÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£