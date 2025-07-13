Éü³è¥á¥ó¥Ð¡¼´¿´î¤âÂ«¤Î´Ö¡Ä¡Ö¤¢¤ì!?ºÜ¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤¤!??¡×¤¢¤ó¤Ñ¤óà·ãÊÑáÁê´Ø¿Þ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¶ÃØ³¡Öµî¤êºÝ¤¬ÅâÆÍ¤¹¤®¤Æ¡ÄÎÞ¡×¡ÖÃ¯¤«¤¬Æþ¤ì¤ÐÃ¯¤«¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÎÀ¼
¡Ö¥ä¥à¤µ¤ó¸µµ¤¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×´î¤ÖÈ¿ÌÌ¡Ä
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Î¿·¤·¤¤¿ÍÊªÁê´Ø¿Þ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢Êª¸ì¤ÎÅ¸³«¤È¤È¤â¤ËËèÅÙà·ãÊÑá¤¹¤ëÁê´Ø¿Þ¤Ëº£²ó¤â¤É¤è¤á¤¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡ÖÂè16½µ¤ÎÁê´Ø¿Þ¤ò¸ø³«¡×¤È¤·¡¢14Æü¤«¤é¤ÎÂè16½µ¤Ç¤Î¿·¤·¤¤¿ÍÊªÁê´Ø¿Þ¤òÌòÊÁ¤ä´é¼Ì¿¿¤Ä¤¤ÇÅê¹Æ¡£¡ÖÅìµþ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Å´»Ò¡¦À¤ÎÉ¤ä¡¢µ×¡¹¤ÎÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ëÁðµÈ¤äÈ¬ÌÚ¤Î»Ñ¤â¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦Ä«ÅÄ¤Î¤Ö(º£ÅÄÈþºù)¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿ÂåµÄ»Î¡¦¿ÅÅ´»Ò(¸ÍÅÄ·Ã»Ò)¤ä¿Å¤Î»öÌ³Êä½õ°÷¡¦À¤ÎÉÂ§Íº(ÌÚ¸¶¾¡Íø)¤¬¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢·àÃæ¤Ç¤â¤·¤Ð¤é¤¯»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿²°Â¼ÁðµÈ(°¤Éô¥µ¥À¥ò)¤äÈ¬ÌÚ¿®Ç·²ð(ºÊÉ×ÌÚÁï)¤¬ºÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ö¥á¥¤¥³¤Á¤ã¤ó¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤è¡×¤È¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤â
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÁê´Ø¿ÞÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í‼︎¥ä¥à¤µ¤ó¸µµ¤¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥ä¥à¤µ¤óºÆ¤Ó¡£´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È²ÃÆþÁÈ¤ËÂÐ¤·¤Æ´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿°ìÊý¡¢¡Ö¤¢¤ì!?·ò¤Á¤ã¤ó¤¬Áê´Ø¿Þ¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤¤!???¡×¡Ö·ò¤Á¤ã¤ó¤Ï!?¥á¥¤¥³¤Á¤ã¤ó¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤è¡×¡Ö·ò¤Á¤ã¤ó¡Äµî¤êºÝ¤¬ÅâÆÍ¤¹¤®¤Æ¡ÄÎÞ¡×¡Ö·ò¤Á¤ã¤ó¤Ï¤É¤³¹Ô¤Ã¤Á¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¡Á¡©¡×¡Ö·ò¤Á¤ã¤ó¡¢¤É¤³¡©¤É¤¦¤·¤¿¡©¡×¤ÈÌø°æ¿ó(ËÌÂ¼¾¢³¤)¤ÎÍ§¿Í¡¦¿ÉÅç·òÂÀÏº(¹â¶¶Ê¸ºÈ)¤¬¾Ã¤¨¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£