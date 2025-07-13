àÅÂ²¼á¾×·â¤Î»ö¸Î»à¤«¤é45Ç¯¡Ä¼·¶Ê½ð¡Ö²û¤«¤·¥á¥ó¥Ð¡¼¡×½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥óÂç´¿´î¡ª¡Ö¥´¥ê¤µ¤ó¡¢¥í¥Ã¥¡¼¡¢¥Þ¥ß¡¼¡Ä¡×¡Ö³§¤µ¤ó¤ª¸µµ¤¤½¤¦¡ª¡×
¡ÖÂÀÍÛ¤Ë¤Û¤¨¤í¡ª¡×²û¤«¤·¥á¥ó¥Ð¡¼½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾®Ìî»û¾¼(81)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¤«¤Ä¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅê¹Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö45Ç¯Á°¤Î1980Ç¯7·î11Æü¤ÏÅÂ²¼¤ÎÌ¿Æü¤Ç¤·¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢·º»ö¥É¥é¥Þ¡ÖÂÀÍÛ¤Ë¤Û¤¨¤í¡ª¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¢1972~86Ç¯)¤Ç±é¤¸¤¿àÅÂ²¼á¤³¤ÈÅç¸øÇ·¤¬¸òÄÌ»ö¸Î¤Ç½Þ¿¦¤·¤¿²ó¤ÎÊüÁ÷¤«¤é45Ç¯·Ð¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÀèÆü(º£Ç¯)¤Î11Æü¤Ë¶öÁ³¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢ÂÀÍÛ¤Ë¤Û¤¨¤í¡ª¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î²¬ÅÄ¤µ¤ó¡¢ÅìÊõ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÇß±º¤µ¤ó¤ò°Ï¤à¥é¥ó¥Á¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢²û¤«¤·¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÂÀÍÛ¤Ë¤Û¤¨¤í¡ª¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿à¼·¶Ê½ðá¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¾®Ìî»û¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢à¥´¥ê¤µ¤óá¤³¤ÈÀÐÄÍÀ¿Ìò¤ÎÎµÍëÂÀ(85)¤äà¥É¥Ã¥¯á¤³¤ÈÀ¾Ûê¾¼Ìò¤Î¿ÀÅÄÀµµ±(74)¡¢à¥í¥Ã¥¡¼á¤³¤È´ä¾ëÁÏÌò¤ÎÌÚÇ·¸µÎ¼(73)¤Ëà¥Þ¥ß¡¼á¤³¤È´ä¾ëÎá»ÒÌò¤ÎÄ¹Ã«Ä¾Èþ(69)¤Ê¤É¤«¤Ä¤Æ½Ð±é¤·¤¿¿ôÂ¿¤¯¤ÎÇÐÍ¥¿Ø¤¬½¸¹ç¤·¤Æ¤¤¤ë¹ë²Ú¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÁÇÅ¨¤Ê¤ª¼Ì¿¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ö²û¤«¤·¤¤¡ª¡×¡Ö¿ÀÅÄÀµµ±¤µ¤ó¤â¤¤¤ë¡ª¡×¡Ö³§¤µ¤ó¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤Ç¤Ê¤Ë¤è¤ê¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬¿ôÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿©»ö²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤ÏàDJá¤³¤ÈÂÀºË½àÌò¤ÎÀ¾»³¹À»Ê(64)¤â¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ëà¥Ç¥å¡¼¥¯á¤³¤ÈÅçÄÅ¸ø°ìÌò¤Î¶âÅÄ¸°ì(63)¡¢à¥¯¥ßá¤³¤È±Ê°æµ×ÈþÌò¤ÎÀÄÌÚ±ÑÈþ(72)¤äà¥¢¥Ã¥³á¤³¤ÈÌðÅçÌÀ»ÒÌò¤ÎÌÚÂ¼Íý·Ã(67)¤é¤¬¼Ì¤ëÊÌ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂ¿¿ô¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£