¹ë¼óÁê¤ÎÃæ¹ñË¬Ìä¡¢¹ñÆâ¤ÇÈãÈ½¾·¤¯¡½Ê©¥á¥Ç¥£¥¢
¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥¢¥ë¥Ð¥Ë¡¼¥¸¡¼¼óÁê¤¬12¡Á18Æü¤ÎÆüÄø¤ÇÃæ¹ñ¤ò¸ø¼°Ë¬Ìä¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ê©RFI¤ÎÃæ¹ñ¸ìÈÇ¥µ¥¤¥È¤Ï12Æü¡¢¡Ö¹ñÆâ¤ÇÈãÈ½¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤òÂÇ¤Á¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎABC¤Î11ÆüÉÕµ»ö¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
ABC¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥ë¥Ð¥Ë¡¼¥¸¡¼»á¤Ï¡¢Æ±¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê·ÐºÑ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ê¥¢¥¸¥¢¤Î¼çÍ×¤ÊÀïÎ¬ÅªÂç¹ñ¤Ç¤¢¤ëÃæ¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¯ÉÜ¤ÎÂÐ±þ¤ò¹ñÌ±¤ÎÂçÈ¾¤¬»Ù»ý¤¹¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Æ±»á¤òÈãÈ½¤¹¤ë¹ñÆâ¤Î¿Í¡¹¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤È²ñÃÌ¤¹¤ë¤è¤ê¤âÀè¤ËÃæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¡Ê¥·¡¼¡¦¥¸¥ó¥Ô¥ó¡Ë¹ñ²È¼çÀÊ¤È²ñÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·ã¤·¤¯ÈóÆñ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤ËÃæ¹ñ¤ò°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤Î¶¼°Ò¤ÈÇ§¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤âÊ°³´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãó¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Ãæ¹ñÂç»È¤ÏÀè¤´¤í¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î2Âç¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë´ó¹Æ¤·¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÈÃæ¹ñ¤Ï¡ÖÅ¨¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Í§¿Í¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¼çÄ¥¤·¡¢2022Ç¯5·î¤ËÏ«Æ¯ÅÞ¤¬À¯¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ°ÊÍè¤ÎÆó¹ñ´Ö´Ø·¸¤Î¡ÖÁ´ÌÌÅª¤Ê¹¥Å¾¡×¤òÀëÅÁ¤·¤¿¡£
¥¥ã¥ó¥Ù¥é¤ÏÃæ¹ñ¤Î¹ñºÝÅª¤Ê¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÉÔËþ¤òÊú¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥Ú¥Ë¡¼¡¦¥¦¥©¥ó³°Áê¤ÏºÇ¶á¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¢Åìµþ¡¢¥Ë¥å¡¼¥Ç¥ê¡¼¤Î³°Áê¤é¤È¶¦Æ±À¼ÌÀ¤Ë½ðÌ¾¤·¡¢Åì¥·¥Ê³¤¤ÈÆî¥·¥Ê³¤¤Ë¤ª¤±¤ëÃæ¹ñ¤Î¡Ö´í¸±¤«¤ÄÄ©È¯Åª¤Ê¹ÔÆ°¡×¤È¡Ö¼çÍ×¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤ÎµÞ·ã¤Ê½Ì¾®¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿¼¹ï¤Ê·üÇ°¡×¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¥¦¥©¥ó»á¤Ï¤Þ¤¿¡¢À¯ÉÜ¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÃæ¹ñ¤Ç¼ý´Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë°·¤¤¤Ë¡Ö¤¬¤¯¤¼¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥¹¥Ñ¥¤ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿¥ä¥ó¡¦¥¸¥å¥ó»á¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¥Þ¡¼¥ë¥º¹ñËÉÁê¤Ï¡¢ËÌµþ¤È¥â¥¹¥¯¥ï¤È¤Î¡ÖÌµÀ©¸Â¹ç°Õ¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Ù¥é¤Î·Ù²ü´¶¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÂè2¼¡À¤³¦ÂçÀï½ª·ë°ÊÍèºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÄÌ¾ï·³È÷Áý¶¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
ËÌµþ¤Ë¤âÉÔËþ¤Ï»³ÀÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¥ã¥ó¥Ù¥é¤¬AUKUS¶¨Äê¤òÄÌ¤¸¤ÆÊÆ¹ñ¤ª¤è¤Ó±Ñ¹ñ¤È¤Î·³»ö¶¨ÎÏ¶¯²½¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤½¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢Â¾¤Ë¤â¸½ºßÃæ¹ñ´ë¶È¤¬ÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¥À¡¼¥¦¥£¥ó¹Á¤Î±¿±Ä¥ê¡¼¥¹¸¢¤ÎÇäµÑ¤ò¶¯À©¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¥¢¥ë¥Ð¥Ë¡¼¥¸¡¼»á¤È¥È¥é¥ó¥×»á¤Î²ñÃÌ¤Ï¡¢Àè·î¥«¥Ê¥À¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿G7¥µ¥ß¥Ã¥È¤ÎºÝ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬Áá´üÎ¥Ã¦¤·¤¿¤¿¤á¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ÌøÀî¡Ë