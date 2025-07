東京ディズニーシーのアメリカンウォーターフロント ニューヨークエリアでは、2025年7月1日から9月30日までの期間、スペシャルイベント「We Love ビッグバンドビート」を開催!

ニューヨークの街でたくさんの人に愛され続けてきた「ビッグバンドビート」

ディズニーアンバサダーホテルの各レストランでも、スペシャルイベントをモチーフにしたメニューが提供されます。

今回は、「エンパイア・グリル」で提供される「We Love ビッグバンドビート」スペシャルメニューを紹介していきます☆

ディズニーアンバサダーホテル/エンパイア・グリル「We Love ビッグバンドビート」スペシャルメニュー

© Disney

販売店舗:ディズニーアンバサダーホテル「エンパイア・グリル」

ディズニーアンバサダーホテル「エンパイア・グリル」でも、ニューヨークの街でたくさんの人に愛され続けてきた「ビッグバンドビート」のスペシャルメニューが登場します。

大切な人と思い出を語り合いながら、「ビッグバンドビート」のフィナーレをスペシャルメニューで楽しめます。

“We Love ビッグバンドビート”エンパイア・グリル・ランチ

© Disney

価格:6,800円

提供期間:2025年7月1日(火)〜9月8日(月)※8月1日〜8月7日まで販売休止

提供時間帯:ランチ

メニュー:

アミューズ・ブーシュアペタイザー・唐辛子香る鮪のマリネとアボカドのトースト・真鯛とクラブミートのタルタル フレッシュハーブサルサ・ブルーチーズのドロップビスケットと生ハム メイプルヨーグルトソース・ガーリックシュリンプ サフランとレモンのクロケットメインメインをひとつお選びください・アトランティックサーモンのグリルとチーズスフィア・丹波黒どりのグリル・国産ポークのグリルと熟成サラミ・牛サーロインのグリル(別途2,500円)デザート・パッションフルーツのパルフェグラスとチョコレートアイスミルク

ランチの時間帯に提供される「“We Love ビッグバンドビート”エンパイア・グリル・ランチ」

アミューズ・ブーシュをはじめ、アペタイザー、メイン、デザートがコースでいただけます☆

メインは、「アトランティックサーモンのグリルとチーズスフィア」、「丹波黒どりのグリル」、「国産ポークのグリルと熟成サラミ」、別途2,500円で「牛サーロインのグリル」の全4種類から選択可能。

デザートプレートには、ドラムを演奏している「ミッキーマウス」のアートも添えられています◎

© Disney

「“We Love ビッグバンドビート”エンパイア・グリル・ランチ」を注文された方には「ミニーマウス」デザインのオリジナルチャームがプレゼントされます。

「ミニーマウス」は「ビッグバンドビート」で着ている真っ赤なドレス姿!

※ご利用時間は120分といたします

※こちらのメニューにはオリジナルチャームがつきます

※オリジナルチャームの提供は、なくなり次第終了します

※デザインはメニューごとに異なります

“We Love ビッグバンドビート”スペシャルディナー

© Disney

価格:13,800円

提供期間:2025年7月1日(火)〜9月8日(月)※8月1日〜8月7日まで販売休止

提供時間帯:ディナー

© Disney

ジンジャーとパイナップルのシュラブ帆立貝のタルタル 淡路島たまねぎムース コンソメジュレマリネサーモンとアメリカンワッフルのサラダ仕立て マスタードヴィネグレットレモングラス香る炙り真鯛と干し海老のオリエンタルスープ国産牛サーロインのグリル マッシュ・ド・ポテトと彩り野菜 特製バーベキューソースパイナップルのクレームブリュレ フロマージュブランアイスミルクコーヒー または 紅茶

ディナーの時間帯にいただける「“We Love ビッグバンドビート”スペシャルディナー」

メニューのところどころにパイナップルが使用されています!

魚介からお肉料理まで贅沢に堪能でき、彩り豊かなプレートの数々が食欲をそそります。

© Disney

前菜の「マリネサーモンとアメリカンワッフルのサラダ仕立て」はマスタードの塩味とはちみつの甘さがマッチ。

© Disney

「レモングラス香る炙り真鯛と干し海老のオリエンタルスープ」は、ハーブの爽やかな香りと炙った真鯛の香ばしさを楽しめます。

© Disney

メインディッシュは「国産牛サーロインのグリル」

マッシュ・ド・ポテトと彩り豊かな野菜を、特製バーベキューソースでいただきます。

© Disney

デザートはピッグパンドビートの印象いシーンをイメージ。

ステージの立体感と迫力が感じられる、見事な一皿です。

© Disney

「“We Love ビッグバンドビート”スペシャルディナー」を注文された方には、そんなドラムを演奏している「ミッキーマウス」デザインのオリジナルチャームがプレゼントされます。

© Disney

※ご利用時間は120分といたします

※こちらのメニューにはオリジナルチャームがつきます

※オリジナルチャームの提供は、なくなり次第終了します

※デザインは「“We Love ビッグバンドビート”エンパイア・グリル・シグネチャーディナー」と同様です

“We Love ビッグバンドビート”エンパイア・グリル・シグネチャーディナー

© Disney

価格:13,800円

提供期間:2025年7月1日(火)〜9月8日(月)※8月1日〜8月7日まで販売休止

提供時間帯:ディナー

© Disney

アミューズ・ブーシュ・ジンジャーとパイナップルのシュラブアペタイザー・エンパイア・グリル特製 国産牛のブリスケットとライトスモークベーコンのシーザーサラダメインメインをひとつお選びください・国産ビーフテンダーロインのグリル・国産牛サーロインのグリル・ロブスターとシーフードのグリル・鮑とサーモンマリネのグリル・国産牛リブロースのグリルガニッシュ・シェフズセレクション ローストベジタブルデザート・アーモンド・ブランマンジェとジャスミン茶のゼリー スパークリングロゼワインのソルベコーヒー または 紅茶

ディナーの時間帯に提供される「“We Love ビッグバンドビート”エンパイア・グリル・シグネチャーディナー」

アミューズ・ブーシュにアペタイザー、5種類の中から選べるメイン、ガニッシュ、デザートがコースでいただけます☆

© Disney

シーザーサラダは見た目に驚きを感じられる盛り付け。

自家製のベーコン風ポークグリルと国産牛のブリスケットが添えられ、食べ応えも◎

© Disney

メイン料理の「国産牛リブロースのグリル」は、見た目のインパクトとボリューム感にこだわった、まさにエンパイア・グリルらしい一皿に。

© Disney

別添えのローストベジタブルは甘みや風味を最大限に引き出せるよう調理されていて、ステーキとはもちろんお野菜だけでも十分な味わいに。

© Disney

デザートの「アーモンド・ブランマンジェとジャスミン茶のゼリー スパークリングロゼワインのソルベ」は上品な味わいで、コーヒーや紅茶との相性もバッチリです。

© Disney

「“We Love ビッグバンドビート”エンパイア・グリル・シグネチャーディナー」を注文された方にも、「ミッキーマウス」デザインのオリジナルチャームがプレゼントされます。

※ご利用時間は120分といたします

※こちらのメニューにはオリジナルチャームがつきます

※オリジナルチャームの提供は、なくなり次第終了します

※デザインは「“We Love ビッグバンドビート”スペシャルディナー」と同様です

“We Love ビッグバンドビート”スペシャルドリンク

© Disney

価格:1,600円

提供期間:2025年7月1日(火)〜9月8日(月)※8月1日〜8月7日まで販売休止

提供時間帯:ランチ/ディナー

© Disney

グレープジュース、アイスティー、ブルーシロップ、バタフライピーシロップ、レモンゼリー、レモネードソーダ、パイナップル、チェリー、ガムシロップ、シュガー、金粉

グレープジュースやアイスティーがベースのスペシャルドリンク。

レモンゼリーやレモネードソーダがアクセントになっています☆

© Disney

シロップで色付けされた紫色のダークなカラーもインパクト抜群◎

© Disney

「“We Love ビッグバンドビート”スペシャルドリンク」にはオリジナルコースターが付きます。

© Disney

ステージの上でドラムを演奏している「ミッキーマウス」のカッコイイ姿がデザインされ、キラキラとしたロゴやシルクハットをかぶったダンサーの姿も素敵!

※こちらのメニューには、オリジナルコースターがつきます

※オリジナルコースターの配布は、なくなり次第終了します

※デザインはご利用店舗、メニューごとに異なります

オリジナルチャームにオリジナルコースター付きなのはもちろん、豪華なお食事は特別な日のランチやディナーにもオススメです。

ディズニーアンバサダーホテル「エンパイア・グリル」にて2025年7月1日より提供される「We Love ビッグバンドビート 」スペシャルメニューの紹介でした☆

