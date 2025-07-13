¡Ö¤¢¤ë¤¢¤ë¤¹¤®¤Æ¡¢µã¤±¤¿¡×¡Ö¤ï¤«¤ê¤ß¤¬¿¼¤¤...¡×¡¡Èá¤·¤¹¤®¤ëà²Æ¤ÎÉ÷Êª»íá¤Ë¶¦´¶¤·¤«¤Ê¤¤
²Æ¡£¤½¤ì¤Ï¥¢¥¤¥¹¤¬¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ëµ¨Àá¡£ÆÃ¤Ë¥¹¥Ã¥¥êÌ£¤ÎËÀ¥¢¥¤¥¹¤Ê¤ó¤«¤¬ºÇ¹â¤À¡£
¡ÚÊ¬³ä¤Ê¤·¡Û²Æ¤ÎÈá¤·¤¤¢¤ë¤¢¤ë¥Þ¥ó¥¬
¤À¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¥¢¥¤¥¹¤ò¿©¤Ù¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤¡¢¤³¤ó¤ÊÈá·à¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ......¡£
¡Ö¥¢¥¤¥¹¤¿¤Ù¤è¡Á¡×
X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥¸¥ç¥»¥Õ¥£¡¼¥Ê¤æ¤¡Ê¡÷josefina_yuki_8¡Ë¤µ¤ó¤¬2025Ç¯7·î2Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢5¥³¥Þ¤ÎÌ¡²è¡£
¤´µ¡·ù¤Ë²Î¤¤ÍÙ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ö¥ë¡¼¤ÎËÀ¥¢¥¤¥¹¤ò¿©¤Ù¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¦¥µ¥®¤¬¡¢¥¸¥ç¥»¥Õ¥£¡¼¥Ê¤æ¤¤µ¤ó¡£
¤·¤«¤·¤¤¤¶ÂÞ¤«¤é¼è¤ê½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¥¢¥¤¥¹¤¬ÂÞ¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¤ÆÄñ¹³¤ò¸«¤»¤ë¡£¡Ö¤ó¤®¤®¤®...¡×¤È¤¦¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤°¤°¤°...¡×¤È¤«¤Ê¤ê¤ÎÎÏ¤ò¹þ¤á¤Æ°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¢¥¤¥¹¤Ï½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤É¤³¤í¤«......¡£
¤Þ¤µ¤«¤ÎËÀ¤À¤±¤¬È´¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦Èá·à¡ª
ÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤â¡¢°ìÅÙ¤Ê¤é¤º·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ºÊòÁ³¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¥Þ¥ó¥¬¤ÎºÇ¸å¤Î¥³¥Þ¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥ç¥»¥Õ¥£¡¼¥Ê¤æ¤¤µ¤ó¤¬¿¿´é¤Ç¤³¤Ã¤Á¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£¤½¤ÎÉ½¾ð¤¬¡¢¤³¤Î¾õ¶·¤ÎÀäË¾´¶¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¥¸¥ç¥»¥Õ¥£¡¼¥Ê¤æ¤¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ì¡²è¤ËÉÁ¤¤¤¿¤Î¤Ï¼ÂÂÎ¸³¡£
¡Ö²¿ÅÙ¤«Æ±¤¸·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»þ¾Ð¤Ã¤Æ¤ä¤ê²á¤´¤»¤ë¤«¡¢¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¥à¥¡¼¥Ã¡ª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¤Ç¼«Ê¬¤ÎÈèÏ«ÅÙ¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹(¾Ð)¡×¡Ê¥¸¥ç¥»¥Õ¥£¡¼¥Ê¤æ¤¤µ¤ó¡Ë
º£²ó¤ÏÈèÏ«ÅÙ¤¬Äã¤á¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢Ì¡²è¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ï¡Ö¤¢.........¤¢¡Á¤é¤é(¾Ð)¡×¤È»×¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤½¤Î¸å¤Ï¡¢¹¬¤¤¤Þ¤À¥¢¥¤¥¹¤¬¸Ç¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÀ¤ò¤°¤Ã¤Èº¹¤·¹þ¤ßÄ¾¤·¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤êÃúÇ«¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¡Ö¤ª»®¤Ë°Ü¤·ÂØ¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Àö¤¤Êª¤¬Áý¤¨¤Á¤ã¤¦¤Î¤¬²ù¤·¤¤¤Î¤ÇÈ´¤±¤¿ËÀ¤Ç¤«¤¤³¤ß¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ê¥¸¥ç¥»¥Õ¥£¡¼¥Ê¤æ¤¤µ¤ó¡Ë
²Æ¤ÎÈá¤·¤¯µõ¤·¤¤¡Ö¤¢¤ë¤¢¤ë¡×¤Ë¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï
¡ÖÍ¦¼Ô¤Î·õ¤ÈÆ±¤¸¸¶Íý¡×
¡Ö¤¢¤ë¤¢¤ë¤¹¤®¤Æ¡¢µã¤±¤¿¡×
¡Ö¤ï¤«¤ê¤ß¤¬¿¼¤¤...¡×
¡Ö¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤Ç¤â¤¢¤ë¤«¤éµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡Ê·Ð¸³¼Ô¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿©¤Ù¤ëÄ¾Á°¤Þ¤Ç´À¤ò¤«¤«¤»¤Æ¤¯¤ë¡¢¤Ê¤ó¤È¤âÌñ²ð¤Ê²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡§Met¡Ë