¡Ö¤ª²û¤«¤·¤å¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¸åÇÚ¥¢¥Ê¤¬¸ø³«! ´ÔÎñ·Þ¤¨¤¿à¥ì¥¸¥§¥ó¥É½÷À¥¢¥Êá¸½ºß¤Î»Ñ¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡ÖÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¡ÖÍýÁÛÅª¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤ªåºÎï¤Ç¤¹¤Í¡×
¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¤ª»Ð¤µ¤Þ¤È¡Ä¡×²°³°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤òËþµÊ!
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÉÙ±ÊÈþ¼ù(54)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸ÅÁã¤ÎÀèÇÚ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÉÙ±Ê¤ÎÎÙ¤Ç³Ú¤·µ¤¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÈ¬ÌÚ°¡´õ»Ò(60)¡£5¡¢6Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ù¥ë¥ê¥óŽ¥¥Õ¥£¥ë¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼´É¸¹³ÚÃÄ¡¡¥ô¥¡¥ë¥È¥Ó¥å¡¼¥Í²Ï¸ý¸Ð2025¡×(»³Íü¸©)¤ò2¿Í¤ÇË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢²°³°¤Î²ñ¾ì¤Ç¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤òËþµÊ¤¹¤ë¼Ì¿¿¤òÊ£¿ôÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¹â¤Î¡ØÄ´ÏÂ¡Ù¤ò2»þ´ÖÈ¾³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¢ö¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¤ª»Ð¤µ¤Þ¤È¡Ä¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£1988Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆþ¼Ò¡¢2000Ç¯¤ËÂà¼Ò¤·¤¿È¬ÌÚ¤È¡¢94Ç¯Æþ¼Ò¡¢98Ç¯¤ËÂà¼Ò¤·¤¿ÉÙ±Ê¤È¤ÏÀèÇÚ¸åÇÚ¤Î´ÖÊÁ¡£¤µ¤é¤Ë¥¿¥°ÉÕ¤±¤Ç¡Ö#¿ÍÀ¸¤ÎÀèÇÚ¡¡#²¿¤Ç¤âÏÃ¤»¤ë»Ð¤µ¤ó¡¡#È¬ÌÚ¤Í¤¨¡¡#Âç¹¥¤¤Ê¡¡ #ÀèÇÚ¤È¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÈ¬ÌÚ¥¢¥Ê¡¢¤ª²û¤«¤·¤å¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÀèÇÚ¥ì¥¸¥§¥ó¥É½÷»Ò¥¢¥Ê!!¡×¡ÖÈ¬ÌÚ¤µ¤óÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤ªåºÎï¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÈþ¼ù¤µ¤óÎÃ¤·¤½¤¦¤Ê³Ê¹¥¤Çµ¤»ý¤ÁÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö²¿¤Ç¤âÏÃ¤»¤ë¥Ñ¥¤¥»¥ó¤¬¤¤¤ë¤Ã¤ÆÍýÁÛÅª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£