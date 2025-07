ベリーグッドマンが、7月9日(水)にリリースした最新曲「黎明」のミュージックビデオを公開した。 本作は今夏の高校野球の地方予選番組のテーマソングに選ばれている楽曲。MVは全編北海道で撮影されており、壮大な景色の中で力強く歌うメンバーの姿は、まさに“夏の応援団長”。このアツい夏に、負けないパワーをくれる作品に仕上がっている。また、YouTubeではMV撮影時のエピソードなどが聴ける副音声機能も設定されているので合わせてチェックして欲しい。 さらに本日13日に愛知・名古屋市公会堂で行われた<ベリーグッドマン “サンキュー” TOUR 2025>にて、全10都市にわたるツアー<ベリーグッドマン 〜TOYOTA ARENA TOKYO 絶対完売!〜TOUR>の開催が発表された。 来年1月11日(日)には、ベリグにとって挑戦ともなる東京での大規模なワンマンライブ<メジャーデビュー10周年記念 ベリーグッドマン ARENA LIVE 2026 〜全員集合!!〜>が控える。“絶対完売!”を掲げ挑み続けるベリーグッドマンを見届けたい。 TOYOTA ARENA TOKYOのチケットは、現在一般先着先行受付中。<〜TOYOTA ARENA TOKYO絶対完売!〜TOUR>は、明日7月14日(月)20:00よりチケット先行受付(抽選)が開始する。 ■新曲「黎明」2025年7月9日(水)リリース・2025tvk高校野球神奈川大会中継応援ソング・テレ玉 高校野球中継テーマソング2025・千葉テレビ「高校野球ダイジェスト2025」 オープニングテーマ ■<ベリーグッドマン 〜TOYOTA ARENA TOKYO 絶対完売!〜TOUR>2025年9月27日(土)群馬・前橋DYVER9月28日(日)茨城・水戸LIGHT HOUSE10月4日(土)栃木・HEAVEN’S ROCK Utsunomiya(VJ-2)10月5日(日)千葉・柏PALOOZA10月10日(金)愛知・名古屋ボトムライン10月11日(土)静岡:清水SOUNDSHOWERark10月13日(祝・月)埼玉・HEAVEN’S ROCK さいたま新都心(VJ-3)10月19日(日)東京・新宿ReNY10月25日(土)神奈川・新横浜NEW SIDE BEACH!!10月26日(日)山梨・甲府CONVICTION ■ライブ情報 <ベリーグッドマン 超好感祭 2025 〜ベイサイドパーティー編〜>2025年8月9日(土)17:00開場/18:00開演TOTTEI PARK(神戸)オフィシャル先行受付中(6月29日(日)23:59まで)詳細:https://berrygoodman.com/contents/948134 <メジャーデビュー10周年記念 ベリーグッドマン ARENA LIVE 2026 〜全員集合!!〜>2026年1月11日(日)16:00開場/17:00開演/19:30終演予定TOYOTA ARENA TOKYO (お台場)チケット料金指定席:一般 \8,800 / 高校生以下学割 \5,000着席指定席:一般 \8,800 / 高校生以下学割 […]

