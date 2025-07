TVアニメ『光が死んだ夏』第二話で初解禁となった、TOOBOEが歌うエンディング主題歌「あなたはかいぶつ」ノンクレジット映像が公開となった。 このエンディング映像は実写×アニメーションという形で、本編にはない生前の光とヨシキの関係を描いたエモーショナルな作品となっている。7月14日(月)からは東京・新宿にてオープニング&エンディング映像を屋外ビジョンで限定公開予定だ。 ◆ ◆ ◆ ■竹下良平(監督)コメント原作のヒカルに「オレの変顔にヨシキが笑わへん!」ってセリフがあるですが、変顔で笑うヨシキはどんなだったんだろうと思った事が創作のきっかけになってます。TOOBOEさんのとてもエモい楽曲で、本編にはない生前の光とヨシキの関係を描けた事が嬉しかったですね。 ■モクモクれん(原作)コメント実写の部分から制作陣の方々のロケハンに対する熱意が垣間見えて素晴らしいと思います。本当に二人が存在しているような感覚にさせるリアリティがすごいです。楽曲も湿っぽいだけでなく、どこか軽快さもあって作品の雰囲気をよく表現してくださっている名曲だと思います。 ◆ ◆ ◆ TOOBOEの新曲「あなたはかいぶつ」は7月20日に先行配信リリース。8月13日にはCDとしてリリースされる。 さらに2025年9月からは、自身最大規模の全国ツアー<残夏の怪物>を実施することも決定している。9月4日の神奈川公演を皮切りに、10月5日のZepp Shinjuku(TOKYO)まで全国14都市を巡る。 また2025年9月からは、自身最大規模の全国TOUR<残夏の怪物>を実施することも決定している。9月4日の神奈川公演を皮切りに、10月5日の東京・Zepp Shinjuku(TOKYO)まで全国14都市を巡る。 ■TOOBOE「あなたはかいぶつ」 2025年7月20日(日)先行配信リリース ■TOOBOE「あなたはかいぶつ」2025年8月13日(水)リリース・購入:https://TOOBOE.lnk.to/youaremymonster.ep ◆完全生産限定盤(CD+BD+グッズ):9,000円(税込)SRCL-13382〜13384※TOOBOE書き下ろしジャケット※BDには2025年6月10日に行われたTOOBOE ONEMAN LIVE 2025 《 RUBY 》の映像を収録※グッズとしてTOOBOEがデザインを監修した「遠吠御守」(全2色・ランダム1種封入)「オリジナルステッカー」(全4色・ランダム1種封入)を付属※”ONE MAN TOUR 2025「残夏の怪物」裏ファイナル”ご来場orポスタープレゼント抽選参加シリアルコード付きチラシ封入(10月13日(月・祝)開催予定)(“裏ファイナル”に関しましてはアコースティックセットでのライブの実施とトークを予定しております。) ◆収録楽曲・あなたはかいぶつ・抜殻・???・???・???※全5曲収録 ■TVアニメ『光が死んだ夏』 ◆イントロダクションとある集落で幼い頃からずっと一緒に育ってきた同い年のよしきと光 照りつける太陽耳にこびりつくクマゼミの声帰り道に食べるアイス 他愛もないことで笑い合ういつもと変わらない夏のある日 「……お前、やっぱ光ちゃうやろ」 半年前、山で行方不明になった光は一週間後ふらりと帰ってきた声も姿も光に見えるモノその中に蠢いていたのは―― 「光はもうおらんのや……それやったら」 友人の姿をした爛淵縫瓩畔發澆世后◆箸い弔發畔僂錣蕕覆ぁ鋲常だが、時を同じくして奇怪な事件が集落を襲い始める 未知の爛淵縫瓩慊討舛討い青春ホラー物語の幕が、今、上がる―― ◆放送・配信情報>7月5日(土)よりTVアニメ放送開始◆放送情報>日本テレビ 7月5日より毎週土曜24:55〜◆配信情報>Netflix7月5日より毎週土曜25:55〜ABEMA7月5日より毎週土曜25:55〜※放送・配信時間は変更の可能性があります。 ◆キャスト辻中佳紀:小林千晃ヒカル:梅田修一朗田中:小林親弘暮林理恵:小若和郁那山岸朝子:花守ゆみり巻ゆうた:中島ヨシキ田所結希:若山詩音 ◆スタッフ原作:モクモクれん(KADOKAWA「ヤングエースUP」連載)監督・シリーズ構成:竹下良平キャラクターデザイン・総作画監督:高橋裕一ドロドロアニメーター:平岡政展プロップデザイン:應地隆之介サブキャラクターデザイン:渡辺舞、西願宏子、長澤翔子美術設定:多田周平、高橋武之、曽野由大美術監督:本田こうへい色彩設計:中野尚美色彩設計補佐:越田侑子3D監督:中野祥典撮影監督:前田智大2Dデザイン:永良雄亮、津江優里編集:木村佳史子音響演出:笠松広司音響制作:dugout音楽:梅林太郎オープニング主題歌「再会」Vaundyエンディング主題歌:「あなたはかいぶつ」TOOBOEアニメーション制作:CygamesPictures ◆公式情報TVアニメ『光が死んだ夏』公式サイトhttps://hikanatsu-anime.com/TVアニメ『光が死んだ夏』公式X @hikanatsu_animeTVアニメ『光が死んだ夏』公式TikTok @hikanatsu_anime ◆原作光が死んだ夏著者:モクモクれんヤングエースUPで連載中https://web-ace.jp/youngaceup/contents/1000183/1巻〜6巻好評発売中(Kadokawa Comics A)最新7巻7月4日発売 ■<ONE MAN TOUR 2025「残夏の怪物」> ▼神奈川公演:2025年9月4日(木)@F.A.D YOKOHAMAopen 18:00 / start 18:30▼石川公演:2025年9月6日(土)@vanvanV4open 17:00 / […]

