猛暑・酷暑日の外出は極力控えたい。……が、ビジネスパーソンにとって通勤や移動は、いまなお避けられないのが実情だ。



そんな人たちにオススメなのがクールガジェット。身につけたり持ち歩いたりするだけで、不快な外出も快適に! 5つのアイテムを厳選して紹介する。

【私が選びました!】家電ライター・小口 覺さん



ITから家電まで業界のトレンドに精通し、自慢したくなる家電「ドヤ家電」の命名者として知られる。単行本の執筆など幅広く活躍。

クールガジェットを活用し、外出時も快適に過ごす

暑い日中、オフィスや自宅から外出しなければならないというケースで、ぜひ利用したいのがクールガジェットだ。



「命に関わるほど酷暑化が進むなか、外出時の熱中症対策はマスト。昨今、多様な対策アイテムが登場しており、暑さのレベルや過ごし方に応じた対策をいくつか用意しておきましょう」(小口さん)



数多いクールガジェットだが、どのような製品が人気で、高い効果が期待できるのだろうか。



「ペルチェ素子を使用したアイテムの冷却性能やバッテリー駆動時間は年々向上しています。毎年とまではいかないまでも、2、3年に1回は買い換えを検討してみてはいかがでしょう」(小口さん)

強力な冷却力に加え冬場は暖房も可能。これはもはやウェアラブル“エアコン”だ

RANVOO

AICE LITEプラス

実売価格2万8781円(Amazon公式サイト)

ICEMAX Plusテクノロジー搭載。ファンや冷却システムで速攻性の冷却効果を向上させ、革新的な冷却プレートと導熱素材により熱管理が効率化された。これにより、40℃でも瞬時に-21℃の冷却、風速4m/sの強力な上下送風を実現。次世代の冷却体験が可能に。

SPEC

●バッテリー:リチウムポリマー 6000mAh●モード切替:冷房/暖房/AI(自動)/自然風●稼働時間:C1 約16時間 /C2 約11時間/C3 約3時間30分/AI(26℃ 60%風量)約20時間●充電時間:約1.5時間で満充電●サイズ/質量:W79×H160×D208mm/480g

↑AIによるバッテリーシステムの強化で持続力がアップ。環境温度に応じてAI が最適な温度と風速を自動設定する。

↑冷却チップ、冷風ファン、放熱フィンなどで構成される「4.0版 長伝導冷却システム」を搭載。冷却力が87%向上した。

【小口’s Impression】やや大ぶりながら装着感上々。日常的な使い勝手も良好!

「ペルチェ素子による冷却と送風を一体化したタイプで、体感気温40℃超えの炎天下でも涼しさが実感できます。見た目はゴツいですが装着感が良く、大容量バッテリーとAI電力管理による長時間駆動、1.5時間の完全充電など実用性の高さも◎」

冷却プレートとファンを搭載した究極のウェアラブルアイテム

サンコー

冷蔵服4

直販価格1万9800円(ベストタイプ)

2万1800円(半袖タイプ)

環境温度から最大-19度冷える冷却プレートと空気を取り込む強力ファンを搭載した冷却ウェア。汗が蒸発する際に生じる気化熱とのW効果により約3秒で体を冷却し、暑い夏でも快適に過ごせる。ベストタイプ、半袖タイプの2タイプ、各3サイズ・4カラーを用意。

SPEC(半袖タイプ)

●電源:USB PD 9V 2.2A以上、USB 5V 2.0A以上●モード:強/弱/ペルチェON、OFF●稼働時間(ファン+ペルチェ使用時):強 約3時間30分、弱 約8時間、ペルチェのみ 約9時間30分、ファンのみ 約7時間●サイズ/質量:F(M〜LL)、3L、5L/約800g

↑20000mAhのPD対応モバイルバッテリーを使用すると、風量がアップし駆動時間も最長8時間に。+3000円でバッテリーセットあり。

【小口’s Impression】PDモバイルバッテリーを使えば、より快適かつ長時間の使用が可能

「ペルチェ素子と2つのファンにより、屋外作業時の熱中症対策に有効です。PD対応のモバイルバッテリーを使用すれば、旧モデルから60%アップの風量を確保。風量は強弱の2段階で、ファンをオフにする「ペルチェのみモード」も選べ、電車の中などで重宝します」

おなじみのハンディファンが多機能に進化して登場

無印良品

角度が変えられる充電式ハンディファン

1990円

一般的なハンディファンと比べ直径が最も大きく、屋外でも涼しさを感じられる大風量を実現。ヘッド部分は縦方向に羽根の角度調整が行え、5段階に風量を調整できる。持ち手部分は取り外して2450mAhのモバイルバッテリーとして使用でき、もしものときに役立つ。

SPEC

●バッテリー:内蔵リチウムイオン電池 DC3.7V 2450mAh●稼働時間(連続使用時):超微風 約9.5時間、微風 約6.5時間、弱 約5時間、中 約4.5時間、強 約2.5時間●充電時間:約4時間●サイズ/質量(本体):約W115×H260×D44mm/約211g(乾電池含む)

↑ヘッド部分の羽根の角度は、上下方向に約105°の範囲で調整可能。付属のスタンドで本体を立てた状態にすれば、好みの角度で風を当てられる。

【小口’s Impression】屋内外を問わず様々なシーンで活躍する

「ハンディファンのなかでは、直径が大きく大風量。しかも、専用充電スタンドにセットすれば自立するので、屋内での使い勝手も良好です。ファンの部分を取り外せばモバイルバッテリーとしても使用できるので、常にカバンの中に入れておけば、スマホの充電切れの心配も不要」

照りつける太陽光を利用してエコに熱中症対策できる

ヤマダセレクト

ソーラーパワーファン APY-600

実売価格1万5800円

本体背面のソーラーパネルで発電し、内蔵バッテリーへ充電可能な扇風機。モバイルバッテリー機能を備え、スマホなど USB 機器への充電もできる。コードレスかつ折り畳み式、さらにハンドル付きなので、電源にとらわれず様々な場所へ持ち運べる。

SPEC

●バッテリー容量:10000mAh●消費電力:10W●オフタイマー:2/4/6/8h●風量切替:4段階(Lo/Mid/Hi/Turbo)●連続使用時間:約10時間(Turbo/フル充電時)●充電時間:約10時間(USB充電)、約14時間(太陽光充電)●サイズ/質量:約W270×H315×D95mm/約1.7kg

↑モバイルバッテリー機能を搭載。スマホやタブレットなどUSB機器への充電が行える(スマホ約2回フル充電可能)。

【小口’s Impression】バッテリー駆動のコンパクトな扇風機の人気が上昇中

「バッテリー駆動の扇風機が増えつつあります。こちらはコンパクトかつソーラーパネル発電を備えており、キャンプなどのアウトドアや体育館などの施設でも活躍するアイテム。外部の電源に頼らないので、防災グッズとしても有能です」

冷温を自動で切り替え最適な温度制御を行う

ソニー

REON POCKET 5

直販価格1万9800円

首元に装着して、本体接触部分の体表面を直接冷やしたり温めたりできるウェアラブルサーモデバイス。新開発のサーモモジュールと放熱機構を搭載し、従来比最大約1.8倍の駆動時間と、最大約1.5倍の吸熱性能を実現した。冷温の自動切り替え機能も強化。

SPEC

●充電池持続時間:COOL 約17時間〜約4時間/WARM 約8時間〜約4時間●充電時間:約170分(満充電)、約100分(約90%まで充電)●サイズ/質量:W125×H23×D137mm/約153g(ネックバンド4、エアロフローパーツ ショート装着時)

↑大型サーモモジュールと新構造の放熱ファンを搭載。冷却効率と放熱風量が向上するとともに、従来比最大1.5倍の吸熱性能を実現した。

【小口’s Impression】ビジネスウェアでも目立たずオンタイムを温度でサポート

「年々、冷却性能が向上している製品。静音かつ軽量で装着の不快感がなく、ワイシャツなどビジネスウェアでも目立たず、首元を冷やせるのが秀逸です。REON POCKET TAGと連携して温度を自動調整するのもスマート。WARM機能もあり、夏だけでなく冬季も使えます」

