7人組グループ・BTSのJINが13日、大阪・京セラドーム大阪で『#RUNSEOKJIN_EP.TOUR in JAPAN』を開催。YouTubeでのJINオリジナルコンテンツ『Run Jin』のスピンオフ形式で企画された同ファンコンサートは先週5・6日に千葉・幕張メッセ国際展示場で、きのう12日に同大阪での公演を行い、計4日間で13万人の日本のARMY(ファンネーム)と交流した。

シルバーのスパンコールが散りばめられた衣装で登場したJINは、1stソロアルバム『HAPPY』のタイトル曲「Running Wild」と「I’ll Be There」を披露。「ARMY準備できていますか?」と呼びかけ、「With the Clouds」「Falling(feat. Taka)」をパフォーマンスした。「キムソクジン」コールが響き渡る中、「こんばんはBTSのJINです」とあいさつ。「ARMYのみなさんとご一緒する挑戦が始まりました。大阪、お久しぶりです。会えてうれしいです!」と笑顔をみせ、「『Run Jin』が終わってしまって寂しい気持ちを慰めるためにも、コンサートという新しい挑戦を用意しました。ワクワクドキドキしています。AMRYのみなさんも一緒にやりますよ!」と呼びかけ。「タリョラーソクジン!」と会場全体でコールし、2ndソロアルバム『Echo』のタイトル曲「Don’t Say You Love Me」を歌唱した。続けて「Run Jin Quest」のコーナーでは、会場にいるARMYとのジェスチャー当てゲーム。会場全体が一体となり盛り上がり、ゲームの結果によってファンが選択した衣装に90秒で早着替え。JINは制服を着て登場し、趣味である釣りをテーマにした「Super Tuna」をパフォーマンスし会場の熱気を上げた。黒いシックな衣装で登場したあとは一変、「I will come to you」「Abyss」で今回挑戦したというピアノを演奏。「Background」もしっとりとした雰囲気で魅了した。終盤には「Dynamite」「Butter」「Mikrokosmos」「Spring Day」とBTSの楽曲メドレーを披露。会場は最高潮の盛り上がりに達し、ARMYが大合唱をする場面も。JINは「メンバーたちなしでこの曲を歌いました。ARMY達がいたから完成したと思います」と感謝し「The Astronaut」「Nothing Without Your Love」で本編を終えた。アンコールは「Epiphany」で登場し、「僕ってこんなに愛情を受けてもいい人物なのかと、今でも思い浮かべます。なぜかというと、僕はまだ至らないからです。でも、このようにたくさんのみなさんの愛情を受けていることを思うと、みなさんに何をしてあげたらいいか、どうやって感謝をつたえたらいいか、いつも考えています」と伝え、「みなさんに幸せな感情、愛情を伝えるために、喜んでもらえるために、最善を尽くして、みなさんが幸せであるために、僕はこれからいろんなことに挑戦していきたいと思います。ARMYが僕の全てです。ありがとうございます」と感謝し「Moon」「To Me, Today」で、日本でのファンコンサートの幕を閉じた。『#RUNSEOKJIN_EP.TOUR』は韓国、日本での公演を終え、今後アメリカ(アナハイム、ダラス、タンパ、ニューアーク)、イギリス・ロンドン、オランダ・アムステルダムなど、計9都市で18公演開催される予定となっている。