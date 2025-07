正解は「稼ぎ頭」でした!

安定して多くの利益を生み出す商品や人、または事業のことを指します。

「The product line has become a cash cow for the company, generating millions in revenue each year.」

(この製品ラインは、毎年数百万ドルの売上を上げ、会社にとって大きな稼ぎ頭となっている)