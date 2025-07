熱中症を防ぐためには、こまめな水分・塩分補給も大切。おいしく楽しみながら熱中症対策もできる、注目の新商品を6つご紹介する!

メキシコの知恵“ライムと塩”でスッキリと爽やかな味わい

キリン

キリン 世界のKitchenから ライムソルト

実売価格197円(500ml)

一年の半分は乾季というメキシコの家庭料理に使われる、「ライム」と「塩」をヒントに開発した熱中症対策飲料(※1)。ライム(※2)の爽やかな香りとジューシーな味わいに、岩塩のまろやかな塩味が加わり、スッキリ爽快な後味だ。

2010年に発売され、復刻が待ち望まれていた「ソルティ・ライム」が進化して登場。フレッシュなライムの香りで気分もスッキリし、甘すぎずゴクゴク飲めます!(編集部)

「カルピス」の味わいはそのままに、塩分と3種のビタミンを配合

アサヒ飲料

しみわたるカルピス

実売価格194円(490ml)

乳酸菌と酵母、発酵という自然製法が生み出す「カルピス」独自のおいしさを楽しみながら、日常の水分補給にも適した熱中症対策飲料(※3)。ビタミンB1、ビタミンB6、ナイアシンを配合し、手軽に栄養成分も補える。

「カルピス」の爽やかで甘酸っぱい味わいはそのままに、塩分や3種のビタミンも補給できます。凍らせて飲んでもおいしく、夏のレジャーシーンにピッタリ!(編集部)

アルコール分0.0%(※4)を実現! 口当たり軽やかな新感覚の甘酒

森永製菓

あまざけウォーター

実売価格172円(280ml)

厳選された酒粕と米麹の2つの発酵素材を使用した熱中症対策飲料(※5)。アルコール分0.0%(※4)で、ブドウ糖、クエン酸、塩分を補給できる。従来の「森永甘酒」よりも軽い口当たりでスッキリとした飲みごたえだ。

「飲む点滴」とも呼ばれる甘酒の飲みやすさがアップ。酒粕のコクと米麹のやさしい甘さを生かしながらもサラッと飲むことができ、高齢の方の暑さ対策にも適しています(編集部)

水よりもおだやかに身体に吸収され、熱帯夜の水分補給をサポート

サラヤ

ノマナイトウォーター

実売価格213円(195ml)

おだやかな水分吸収を実現した熱帯夜サポートドリンク。就寝中の発汗などで失う水分やミネラル(※6)を補給できる。2種のフレーバーを展開し、それぞれにGABA(レモン風味)と食物繊維(アップル風味)を配合。

水よりもゆっくりと身体に吸収されるので、就寝前や長時間の運転中などの水分補給にピッタリ。2種の植物由来甘味料(※7)を使い、スッキリとした自然な甘みです(編集部)

手軽に栄養をチャージできる、もっちりプルン食感のゼリー飲料

大正製薬

リポビタンゼリーVC

実売価格216円

1日ぶん(※8)のビタミンCに加え、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ナイアシンをバランス良く配合。ローヤルゼリーやクエン酸も配合し、美容や健康にうれしい成分を手軽に摂取できる。熱中症対策も可能だ(※9)。

ビタミンCや4種のビタミンBなどを一度に摂れてタイパ抜群。ピーチ&マンゴー風味のもっちりプルン食感で、小腹が空いたときやおやつ代わりにおいしく楽しめます(編集部)

発汗で失われる塩分を補給できる塩分チャージタブレッツに、梅味が追加

カバヤ食品

塩分チャージタブレッツ 梅

実売価格259円(81g)

塩分を素早く補給できるラムネタイプのタブレット。1粒あたりのナトリウムとカリウムの比率は汗とほぼ同じ3:1で、汗をかいたときの塩分補給に役に立つ(※10)。スポーツドリンク味、塩レモン味に続き、梅味が定番化。

キャンディチップ入りで噛んで崩れやすく、口どけが良いです。1〜2粒を水分100mlと一緒に摂取すると、厚労省が推奨する水分・塩分補給の目安に近くなります(編集部)

※1:食塩相当量0.1g以上/100ml ※2:果汁10%未満 ライム・グレープフルーツ ※3:食塩相当量0.12g/100ml ※4:分析値として0.05%未満 ※5:食塩相当量0.16g/100ml ※6:ナトリウム、カルシウム、カリウム、マグネシウム ※7:羅漢果(ラカンカ)高純度エキス、低GI糖質「パラチノース」(DM三井製糖特許成分) ※8:栄養素等表示基準値 ※9:食塩相当量0.23g/1袋(150g) ※10:食塩相当量約 0.1g/1粒

※「GetNavi」2025月6月号に掲載された記事を再編集したものです。

※この記事のリンクから商品を購⼊すると、売上の⼀部が販売プラットフォームからGetNavi webに還元されることがあります。

※価格などの表示内容は掲載時点のものです。在庫切れなどによって変更の可能性もありますので、詳細は商品ページを確認してください。

The post 水分に塩分、ビタミンまで摂れる!? おいしい熱中症対策ドリンク6選 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.