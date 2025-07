RIIZE初の日本アリーナツアー<2025 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] IN JAPAN>が7月12日(土)、13日(日) 兵庫県 GLION ARENA KOBE公演で幕を開けた。 ◆ライブ写真 このアリーナツアーは、7月4日(金)に韓国KSPO DOMEにて幕を開けた世界14都市23公演のワールドツアー<2025 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] >の日本公演であり、日本オリジナルの演出もふんだんに盛り込まれている。 ステージいっぱいに広がるLEDに映像が映し出されると、すり鉢状に高さのあるGLION ARENA KOBEに集まった8,500人の歓声が降り注ぐ。三角形に型取られたLEDが左右に開くと、船から降りてくるようにメンバーが登場し、熱い炎の演出と共にライブがスタート。RIIZEらしい開幕を告げる楽曲で畳みかけ、続いてアルバムタイトル「ODYSSEY」を表現するように一体になった会場を伸びやかな歌声で彼らの進む旅路・航海に誘い、エモーショナルポップを体現する楽曲を歌い上げていった。 メンバーそれぞれの歌唱力の高さを堪能できる幻想的なバラードや、日本オリジナル曲に加え、RIIZEが所属するSMエンタテインメントの先輩グループの楽曲カバーなど目まぐるしいステージ展開で、会場を魅了していく。RIIZE真骨頂のタフなフィジカルで魅せるダンス曲を立て続けに披露すると、5月に発売したThe 1st Album『ODYSSEY』のリード曲「Fly Up」ではスクールミュージカルのようなエネルギッシュでスケール感のあるパフォーマンスで本編を駆け抜けた。 アンコールで再びステージに登場すると、観客一人一人と目を合わせながら感謝の気持ちを伝える楽曲を心込めて届けていった。RIIZEはグループ名の由来通り、共に成長し、夢を実現していくチームとしてReal time Odysseyを公開しながら活動しており、ライブパフォーマンスの面でもデビューから着実にステップアップを続ける彼らの最高到達点を堪能できるライブだった。 RIIZEは初のフルアルバムThe 1st Album『ODYSSEY』を、日本限定特典付きで販売中。UNIVERSAL MUSIC STORE、Weverse Shop、HMV、タワーレコード(※一部店舗限定)、ec board RIIZE STOREの各ストアで対象期間中にRIIZE The 1st Album 『ODYSSEY』を購入すると、ミニトークショー付のサイン会や握手会などのオフラインイベントに参加できる応募抽選用シリアルナンバーが付与される。詳細はオフィシャルサイトにて。 撮影◎田中聖太郎写真事務所 ■The 1st Album『ODYSSEY』 ■CD日本限定盤2025年7月2日(水)発売https://riize.lnk.to/ODYSSEY_Shop ▼DL / Streaminghttps://riize.lnk.to/ODYSSEY0519 ■<2025 RIIZE CONCERT […]

