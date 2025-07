原因は自分にある。(通称ゲンジブ)が10月15日に4thシングル「パラノイドランデブー」をリリースすることが決定した。 発表が行なわれたのは、7月13日に国立代々木競技場第一体育館にて開催された自身最大規模のアリーナライブ<ARENA LIVE 2025 序破急>Day2の終演後スクリーンにて。サプライズ発表をうけ会場からは大きな声が沸き上がった。 「パラノイドランデブー」は新曲3曲が収録される、2年4ヶ月ぶりのシングル作品。初回限定盤と通常盤に加えて、ゲンジブ観測所限定盤と、グループ初のメンバーソロ盤7種の全10形態でリリースする。また、初回限定盤とゲンジブ観測所限定盤には、それぞれここだけでしか見ることのできない貴重な映像が収録されたBlu-rayも同梱される。 今回、7月21日までTOWER RECORDS ONLINEで予約した人には限定トレーディングカードがプレゼントされるほか、さらにリリースを記念して、スペシャルな特典会の実施も開催決定。詳細は後日発表となる。 4thシングル「パラノイドランデブー」 2025年10月15日発売予約購入URL: https://lnk.to/genjibu_4thsg ■CD収録内容各形態共通 3曲(収録曲後日公開) ■Blu-ray収録内容初回限定盤、ゲンジブ観測所限定盤それぞれで異なる内容を収録予定(詳細は後日発表いたします) ■仕様【初回限定盤】税抜3,600円(税込3,960円) UPCH-7780 【通常盤】税抜1,500円(税込1,650円) UPCH-6048 【大倉空人盤】税抜1,500円(税込1,650円) UPCH-7781 【小泉光咲盤】税抜1,500円(税込1,650円) UPCH-7782 【桜木雅哉盤】税抜1,500円(税込1,650円) UPCH-7783 【長野凌大盤】税抜1,500円(税込1,650円) UPCH-7784 【武藤潤盤】税抜1,500円(税込1,650円) UPCH-7785 【杢代和人盤】税抜1,500円(税込1,650円) UPCH-7786 【吉澤要人盤】税抜1,500円(税込1,650円) UPCH-7787 【ゲンジブ観測所限定盤】税抜7,200円(税込7,920円) PROJ-5913 スペシャルボックス仕様 ■CD ショップ別特典・UNIVERSAL MUSIC STORE:オリジナルランダムトレーディングカード UNIVERSAL MUSIC STORE ver.(全8種のうちランダム1枚)・HMV:オリジナルランダムクリアトレーディングカード HMV ver. (全8種のうちランダム1枚)・TOWER RECORDS:オリジナルランダムトレーディングカード TOWER ver. (全8種のうちランダム1枚)・TSUTAYA RECORDS:ましかくブロマイド<89mm角>(全8種のうちランダム1枚)・楽天ブックス:スマホサイズステッカー(全8種のうちランダム1枚)・セブンネットショッピング:オリジナルジャケ写缶バッチ(絵柄は各形態のジャケット写真となります。)・Amazon.co.jp:ビジュアルシート(全8種のうちランダム1種)・その他EC / 一般店:集合絵柄ポストカード(共通特典/全1種) 【注意事項】※各種特典絵柄は後日公開いたします。※一部お取扱いのない店舗・インターネット販売サイトもございます。詳しくはご購入ご希望の店舗へお問い合わせ下さい。※一部インターネット販売サイトでは特典付き商品のカートがございます。特典をご要望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品をお買い求め下さい。 ※購入特典は先着の特典です。なくなり次第終了となりますので、特典をご希望の方はぜひお早めにご予約ください。※各形態いずれか1 枚購入につき1つ特典を差し上げます。※オリジナル特典対象店舗では共通特典は対象外となります。※ライブ会場など、上記のインターネット販売サイト及びCD […]

