Bialystocksが、11月から年明けにかけて東名阪3会場を巡る<Bialystocks 2+5 ツアー>を開催する。 現在発表されている<Bialystocks 二人編成ツアー 2025>は全公演ソールドアウト間近となっており、それを受け新たに発表された今回のツアーでは、7人編成によるバンドセットでのライブを予定。Zepp Nagoya・Zepp Namba(OSAKA)・Zepp DiverCity(TOKYO)の3箇所で行われる。 チケットのオフィシャル先行は、7月13日19時より受付開始。詳細は特設サイトにて。 <Bialystocks 二人編成ツアー 2025>のチケット一般発売は、7月20日12時より販売開始。 さらに、4月25日に東京国際フォーラム ホールAで開催された<Bialystocks 単独公演 2025>より、「雨宿り」のライブ映像がBialystocks公式YouTubeチャンネルにて公開された。ライブ全編はU-NEXTで視聴できる。 U-NEXT 配信ページBialystocks 単独公演 2025https://www.video.unext.jp/title/SID0199212 Bialystocks 特集https://www.video.unext.jp/browse/feature/FET0012140 <Bialystocks 2+5 ツアー>2025年11月25日(火)愛知・Zepp Nagoya開場 18:00 / 開演19:00 2025年12月18日(木)大阪・Zepp Namba(OSAKA)開場 18:00 / 開演19:00 2026年1月9日(金)東京・Zepp DiverCity(TOKYO)開場 18:00 / 開演19:00 ・チケット情報座席/ 料金:1Fスタンディング 7,300円(税込) / 2F指定席 7,800円(税込)オフィシャル先行:2025年7月13日(日)19:00 〜 2025年7月28日(月)23:59受付URL:https://eplus.jp/bialystocks2025/ 「Bialystocks 2+5 ツアー」特設サイト:https://bialystocks.com/tour2+5/ 関連リンク◆Bialystocks リンク集

