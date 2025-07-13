中国女子代表が4得点で台湾女子代表に勝利！　暫定首位浮上の中国は16日になでしこジャパンと対戦

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　東アジアE-1サッカー選手権2025決勝大会・第2節が13日に行われ、チャイニーズ・タイペイ女子代表（台湾女子代表）と中国女子代表が対戦した。

　　初戦で韓国と引き分けた中国が開始早々の8分に先制すると、16分にも左CKの流れから加点。しかし後半に入ると台湾が55分、68分と立て続けにネットを揺らし、台湾が試合を振り出しに戻した。それでも中国は88分、ワン・ヤンウェンの得点で再びリードを奪うと、アディショナルタイムにも1点を加えて4−2で勝利。この結果、中国は勝ち点を「4」に積み上げ、暫定首位に浮上した。

　次戦は16日に行われ、中国女子代表は日本女子代表（なでしこジャパン）と、台湾女子代表は韓国女子代表とそれぞれ対戦する。

【スコア】
チャイニーズ・タイペイ女子代表　2−4　中国女子代表

【得点者】
0−1　8分　シャオ・ジーチン（中国女子代表）
0−2　16分　シェン・ムンユウ（中国女子代表）
1−2　55分　スー・ユーシュアン（台湾女子代表）
2−2　68分　ユー・チン・チェン（台湾女子代表）
2−3　82分　ワン・ヤンウェン（中国女子代表）
2−4　90＋6分　シャオ・ジーチン（中国女子代表）

【順位表】　
※（）内は勝ち点／得失点差
1位　中国女子代表（4／＋2）
2位　日本女子代表（3／＋4）
3位　韓国女子代表（1／±0）
4位　台湾女子代表（0／−6）


【ゴール動画】中国女子代表が4得点で暫定首位に浮上！