中国女子代表が4得点で台湾女子代表に勝利！　暫定首位浮上の中国は16日になでしこジャパンと対戦

東アジアE-1サッカー選手権2025決勝大会・第2節が13日に行われ、チャイニーズ・タイペイ女子代表(台湾女子代表)と中国女子代表が対戦した。初戦で韓国と引き分けた中国が開始早々の8分に先制すると、16分にも左CKの流れから加点。しかし後半に入ると台湾が55分、68分と立て続けにネットを揺らし、台湾が試合を振り出しに戻した。それでも中国は88分、ワン・ヤンウェンの得点で再びリードを奪うと、アディショナルタイムにも1点を加えて4−2で勝利。この結果、中国は勝ち点を「4」に積み上げ、暫定首位に浮上した。

