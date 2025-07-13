中国女子代表が4得点で台湾女子代表に勝利！ 暫定首位浮上の中国は16日になでしこジャパンと対戦
東アジアE-1サッカー選手権2025決勝大会・第2節が13日に行われ、チャイニーズ・タイペイ女子代表（台湾女子代表）と中国女子代表が対戦した。
初戦で韓国と引き分けた中国が開始早々の8分に先制すると、16分にも左CKの流れから加点。しかし後半に入ると台湾が55分、68分と立て続けにネットを揺らし、台湾が試合を振り出しに戻した。それでも中国は88分、ワン・ヤンウェンの得点で再びリードを奪うと、アディショナルタイムにも1点を加えて4−2で勝利。この結果、中国は勝ち点を「4」に積み上げ、暫定首位に浮上した。
次戦は16日に行われ、中国女子代表は日本女子代表（なでしこジャパン）と、台湾女子代表は韓国女子代表とそれぞれ対戦する。
【スコア】
チャイニーズ・タイペイ女子代表 2−4 中国女子代表
【得点者】
0−1 8分 シャオ・ジーチン（中国女子代表）
0−2 16分 シェン・ムンユウ（中国女子代表）
1−2 55分 スー・ユーシュアン（台湾女子代表）
2−2 68分 ユー・チン・チェン（台湾女子代表）
2−3 82分 ワン・ヤンウェン（中国女子代表）
2−4 90＋6分 シャオ・ジーチン（中国女子代表）
【順位表】
※（）内は勝ち点／得失点差
1位 中国女子代表（4／＋2）
2位 日本女子代表（3／＋4）
3位 韓国女子代表（1／±0）
4位 台湾女子代表（0／−6）
初戦で韓国と引き分けた中国が開始早々の8分に先制すると、16分にも左CKの流れから加点。しかし後半に入ると台湾が55分、68分と立て続けにネットを揺らし、台湾が試合を振り出しに戻した。それでも中国は88分、ワン・ヤンウェンの得点で再びリードを奪うと、アディショナルタイムにも1点を加えて4−2で勝利。この結果、中国は勝ち点を「4」に積み上げ、暫定首位に浮上した。
【スコア】
チャイニーズ・タイペイ女子代表 2−4 中国女子代表
【得点者】
0−1 8分 シャオ・ジーチン（中国女子代表）
0−2 16分 シェン・ムンユウ（中国女子代表）
1−2 55分 スー・ユーシュアン（台湾女子代表）
2−2 68分 ユー・チン・チェン（台湾女子代表）
2−3 82分 ワン・ヤンウェン（中国女子代表）
2−4 90＋6分 シャオ・ジーチン（中国女子代表）
【順位表】
※（）内は勝ち点／得失点差
1位 中国女子代表（4／＋2）
2位 日本女子代表（3／＋4）
3位 韓国女子代表（1／±0）
4位 台湾女子代表（0／−6）
【ゴール動画】中国女子代表が4得点で暫定首位に浮上！
Bar says no… Shao Ziqin says yes! 💪#EAFF2025 #EAFF #E1 pic.twitter.com/FynbJ2TZqP— EAFF (@EAFF_Official) July 13, 2025
Shen Mengyu makes it look easy 😁#EAFF2025 #EAFF #E1 pic.twitter.com/iVO7RvWCXw— EAFF (@EAFF_Official) July 13, 2025
Chinese Taipei's 2️⃣nd goal in #EAFF history‼️#EAFF2025 #E1 pic.twitter.com/IjZH8u7P1i— EAFF (@EAFF_Official) July 13, 2025
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🇨🇳 Wang Yanwen delivers the late drama! 🎭#EAFF2025 #EAFF #E1 pic.twitter.com/uZ3sF772Av— EAFF (@EAFF_Official) July 13, 2025
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