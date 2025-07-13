¡Ö¿ôÃÍ¤ÇÉ½¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Ìñ²ð¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Á°ÅÄÍª¸à¤¬»ý¤Ä»ØÆ³¼Ôµã¤«¤»¤ÎÌ¥ÎÏ¡¡ÆÍ½Ð¤¹¤ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤Î¥»¥ó¥¹
¡¡¢¡³ÚÅ·3¡½5¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê13Æü¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Á°ÅÄÍª¸à¤Ï¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¤Î»ØÆ³¼Ô¤ò¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÌñ²ð¤Ç¤¹¡×¤Èº¤¤é¤»¤ëÂ¸ºß¤À¡£·è¤·¤Æ»ØÆ³¤Ë¼ê¤ò¾Æ¤¯¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¾®³Þ¸¶¹§2·³Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤Ï¡ÖÌÌÇò¤¤¤Î¤¬Èà¤Ï¿ôÃÍ¤ÇÉ½¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÈà¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¿ô»ú¤Ë½Ð¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤«¤é¤À¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡²óÅ¾¿ô¤ä¡¢¥·¥å¡¼¥ÈÀ®Ê¬¡¢¥Û¥Ã¥×À®Ê¬¤Ê¤É¡Ä¡£¸½Âå¤ÎÌîµå¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×ÁÇ¤ËÊ¬¤±¤ÆÅê¤²¤ëµå¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢²þÁ±¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÁ°ÅÄÍª¤Îµå¤Ë¤Ï·è¤·¤ÆÆÍ½Ð¤¹¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤âÍÞ¤¨¤ë¡£¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¾®³Þ¸¶¥³¡¼¥Á¤â¤³¤ì¤Ë¤Ï¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢µÕ¤Ë¤½¤ì¤¬¶¯Îõ¤ÊÌ¥ÎÏ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¹â¤¯É¾²Á¤¹¤ë¤Î¤¬à¥³¥Þ¥ó¥Éá¡£ÁÀ¤Ã¤¿¾ì½ê¤ØÀµ³Î¤ËÅê¤²¤é¤ì¤ëÇ½ÎÏ¤Î¤³¤È¤À¡£¾®³Þ¸¶¥³¡¼¥Á¤â¡Ö¤³¤³¤Î¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤³¤³¤ËÅê¤²¤é¤ì¤ëÍ¦µ¤¡£ÅÙ¶»¤ÈÀºÅÙ¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤ë¡£¡Ö¥«¥¦¥ó¥È3¡½2¤Ç¤â¡¢¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¤é¡¢Â¾¤ÎÅê¼ê¤¬Éâ¤¤¤ÆÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Íª¸à¤Ï¤½¤³¤Ç¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÇÅê¤²¤ë¡£¤Ç¡¢¡ÊÁê¼ê¤â¡Ë¿¶¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¡£¶²¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÁÀ¤Ã¤¿¥³¡¼¥¹¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤¤ëÎÏ¤¬¡¢º¸ÏÓ¤ÎÎÏ¤Î¸»Àô¡£13Æü¤Î»î¹ç¤Ç¤â¡¢¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ë¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤òÅê¤²¤¤Ã¤¿¤ê¡¢Æâ³Ñ¤ËÀÑ¶ËÅª¤ËÄ¾µå¤òÅê¤¸¤¿¤ê¤·¤¿¡£
¡¡ÉáÃÊ¤Ï»ê¤Ã¤ÆÉáÄÌ¤Î19ºÐ¡£Æ±´ü¤À¤¬4³ØÇ¯¾å¤Î×¢荑Î´ÂÀ¤ÎÎÀ¤Î¸Ä¼¼¤Ë¥Î¥Ã¥¯¤â¤»¤ºÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤É¡¢àÁþ¤á¤Ê¤¤¸åÇÚá¤È¤·¤Æ¤Î»Ñ¤â¸«¤»¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ì¤ÐÎäÀÅ¤Ë¸·¤·¤¯¥³¡¼¥¹¤òÆÍ¤¯¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤â¡Ö²ÝÂê¤Ï¥¹¥¿¥ß¥Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡£¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Î¥»¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¡¢¤¢¤ÎÇ¯¤Ë¤·¤Æ¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤ËÍê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦¤è¤êµå¤À¤±¤Ç¡ÊÍÞ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ë¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤¹¤ë¡£ÂÎÎÏÌÌ¤Ç¤ÏÅÓ¾å¤Î19ºÐ¤Î¼ÂÎÏ¤Ï¤Þ¤À¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÊÂç¶¶¹·Ê¿¡¢µ´ÄÍ½ßÇµ²ð¡Ë