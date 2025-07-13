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こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2025年7月11日（金）0時から7月14日（月）23時59分まで一年に一度のビッグセール「Amazonプライムデー」を開催中。

現在、メタル素材がシャープな印象を与える「ERIKA METAL」や丸みのある形がオシャレな「ERIKA CLASSIC」など、Ray-Ban（レイバン）の偏光レンズ入りサングラスがお得に登場しています。

運転や移動中の紫外線をカット。快適な装着感を実現したレイバンのサングラス「ERIKA METAL」が43%オフ

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日差しの強い夏の必需品。どんなコーデにも合わせやすい「ERIKA CLASSIC」が驚きの50％オフ！

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なお、上記の表示価格は2025年7月13日16時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

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Source:「Amazonプライムデー」