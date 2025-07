ティーンエイジ・アイドル・ブームの火付け役

80年代後半に巻き起こったティーンエイジ・アイドル・ブームの火付け役の1人、ティファニー(53)がインスタグラムを更新。米オレゴン州で行われたライブの告知のため動画を投稿、近影を披露している。

ティファニーは10日にオレゴン州のモンティース・リバーパークで行われた「リバー・リズム・コンサート・シリーズ2025」に出演することを動画内で告知。「近くに来たら、今夜観に来てね」と投稿している。

現在も盛んにライブ活動を行っているティファニー

(インスタグラム@tiffany_tunesより)

デビュー当時のティファニー

(インスタグラム@tiffany_tunesより)

この投稿に「青春が蘇る!」「元気な姿を見れて嬉しい!」「今でも歌える」などのコメントが寄せられている。

日本でもチャート1位に!

ティファニーは、1987年に15歳でデビュー。2枚目のシングル「ふたりの世界(I Think We're Alone Now)」がビルボード1位を記録する大ヒットとなり一躍スターに。日本でも1stアルバム「TIFFANY」がオリコン洋楽アルバムチャートで3週連続1位を記録している。同時期にデビューした、デビー・ギブソン、マルティカなどとともに、第1次ティーンエイジ・アイドル・ブームの火付け役となった。