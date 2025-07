河村勇輝選手とジャ・モラント選手の友情はチームを離れても継続しています。

昨シーズン、2Way契約でメンフィス・グリズリーズに加入した河村選手。そこで出会ったのはチームのエースであるモラント選手です。加入当初の新人恒例のダンスコンテストに参加すると、そこで2人でダンスを披露するなど初めから息がぴったり。さらに、モラント選手は度々自身のSNSに河村選手を登場させる溺愛っぷり。河村選手のチーム初得点時には「yuuuuu」と声を上げ喜ぶ姿が捉えられていました。

NBAと下部組織のGリーグ・ハッスルで同日出場するなど、実りあるルーキーイヤーを過ごした河村選手でしたが、今オフに再契約が行われず完全FAとなりました。再びNBAでの活動を目指すため、シカゴ・ブルズの一員としてサマーリーグに参加が決定。

この日は、サクラメント・キングスと対戦し、21分出場で4得点、5アシスト、3スティールの成績。河村選手の意表をついたパスによるアリウープや背中ごしのパスなど会場を熱狂させるプレーが飛び出しました。

試合後、モラント選手が自身のSNSで河村選手の試合の映像をUPすると、河村選手もそれに反応し、「I gotta be better Thank You Ja See you soon in Tokyo(もっと良くならなきゃな ありがとうジャ 近々東京で会おう」とメッセージを送りました。