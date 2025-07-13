à²¦µ³¾·³áÂçÂô¤¿¤«¤ª¤¬Ì¥¤»¤¿¥®¥ã¥Ã¥×! à³»¤òÃ¦¤¤¤ÀáÁÇ´é¤Ë¥Õ¥¡¥óÌåÀä¡ÖÂº¤¹¤®¤ÆÄ¾»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ²Ä°¦¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
Èù¾Ð¤ß¤Ê¤¬¤é¡Ä
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÂçÂô¤¿¤«¤ª(57)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥É¡¼¥Ê¥Ä¤ò¤Û¤ª¤Ð¤ë²Ä°¦¤é¤·¤¤»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡±Ç²è¡Ö¥¥ó¥°¥À¥à Âç¾·³¤Îµ¢´Ô¡×¤Ç²¦µ³¾·³¤ò±é¤¸¤¿½Å¸ü¤Ê¾·³¤Ö¤ê¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë¡¢¥¥å¡¼¥È¤Ê»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¶Ã¤¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¡¢Èù¾Ð¤ß¤Ê¤¬¤é¥É¡¼¥Ê¥Ä¤òËËÄ¥¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¼Ð¤á¾å¤ò¸«¾å¤²¤ë½À¤é¤«¤ÊÉ½¾ð¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¡£ÉáÃÊ¤Î¥¯¡¼¥ë¤Ê°õ¾Ý¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹ÁÇ´é¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÅê¹Æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö²¦µ³¾·³¤¬ºÇ¿·ºî¤Ë½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤ÆÈá¤·¤¹¤®¤ë¡Ä¤Ç¤â¥É¡¼¥Ê¥Ä»Ñ¤ÇÌþ¤ä¤µ¤ì¤¿¡×¡Ö¥¥ó¥°¥À¥à´Ñ¤Æ¤Þ¤¹! ¥®¥ã¥Ã¥×¤¹¤´¤¤¡£²Ä°¦¤¤¡Á¡×¡Öà³»á¤òÃ¦¤¤¤À²¦µ³ÍÍ¡¢¤Ê¤ó¤Æ²Ä°¦¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÖÂº¤¹¤®¤ÆÄ¾»ë¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡Ä!¡×¡Ö¤¿¤«¤ªÍÍ¤Î¥É¡¼¥Ê¥Ä¥â¥°¥â¥°»Ñ¡¢ÇË²õÎÏ¤¹¤´¤¤¡×¡Ö´Å¤¤¤â¤Î¤¬»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤ÆÌåÀä¡×¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×¤À¤±¤Ç¤´ÈÓ¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥®¥ã¥Ã¥×Ë¨¤¨¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£