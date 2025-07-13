Âç¤ÎÎ¤¡Ö¿·²£¹Ë¤ÎÍ¥¾¡¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¥¸¥ó¥¯¥¹ÇË¤ì¤ë¤«¡ÄÂç³Ø»þÂå¤«¤é¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¤¿¸µ ¡ÈÂçÁêËÐ¥¢¥Ê¡É ¤¬ÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¡Ö»°Ï¢ÇÆ¡×¤Î²ÄÇ½À
¡¡7·î13Æü¤Ë½éÆü¤ò·Þ¤¨¤ëÂçÁêËÐ¼··î¾ì½ê¡Ê°¦ÃÎ¡¦IG¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¡£Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¿·²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¤À¡£½éÅÚÉ¶¤«¤é¤ï¤º¤«2Ç¯¤ÇÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿ ¡ÈÎáÏÂ¤Î²øÊª¡É ¤ÎÁÇ´é¤È¤Ï¡½¡½¡£
¡¡Ä¹Ç¯NHK¤Î¡ØÂçÁêËÐÃæ·Ñ¡Ù¤Ç¼Â¶·¤òÃ´Åö¡¢º£Ç¯5·îËö¤ËNHK¤òÂà¿¦¤·¤¿¤ÎµÈÅÄ¸»á¤Ï¡¢³ØÀ¸»þÂå¤«¤éÂç¤ÎÎ¤¤ò¸«Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖÂç¤ÎÎ¤¤¬ÆüËÜÂÎ°éÂç³Ø¤ÎÁêËÐÉô¤Ë¤¤¤¿¤³¤í¤«¤é¡¢¤è¤¯°ì½ï¤Ë¿©»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤Î¤³¤í¤«¤éÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¡£²£¹Ë¾º¿Ê¸å¤Ë¤â¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢µÕ¤Ë¤³¤Ã¤Á¤¬¡Ø²£¹Ë¤À¤«¤é¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¡¡¤È¤Ë¤«¤¯¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬Èó¾ï¤ËÁá¤¤¤Ç¤¹¤è¡£ÂÎ¤¬Âç¤¤¤¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¤¢¤ë¤È¤«¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Èà¤ÎºÇÂç¤Î¶¯¤ß¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦Àº¿ÀÅª¤Ê¤È¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¡Ê°Ê²¼¡Ö¡×Æâ¤ÏµÈÅÄ»á¡Ë
¡¡ºòÇ¯¤Î¼··î¾ì½êÃæ¡¢µÈÅÄ»á¤ÏÂç¤ÎÎ¤¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤ÀÂç´Ø¤Ë¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¿¼¤¤°ÕÌ£¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÁÐÍÕ»³¤¬½ñ¤¤¤¿¡Ø²£¹Ë¤ÎÉÊ³Ê¡Ù¡Ê¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò¡Ë¤È¤¤¤¦ËÜ¤ò¡¢ÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤ÆÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤ò8·î¤Î½ä¶ÈÃæ¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¡¢ÃÎ¿Í¤«¤éÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£´ò¤·¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£°ì²ð¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤«¤é¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¡¢³ØÀ¸¤Î¤È¤¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡µÈÅÄ»á¤Ï¡¢ÆüÂÎÂçÁêËÐÉô¤Îã·Æ£°ìÍº´ÆÆÄ¤«¤é¤³¤ó¤ÊÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Öã·Æ£´ÆÆÄ¤Ï»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤â°ìÎ®¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«¿È¤â¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢²£¹Ë¤Ç¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¶¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ó¤Êã·Æ£´ÆÆÄ¤¬¼ÂºÝ¤ËÁêËÐ¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¿Í¤Ë¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬2¿Í¤À¤±¤¤¤ë¤È¡£¤½¤Î°ì¿Í¤¬µ®Çµ²Ö¡£Åö»þ¤Þ¤ÀÃæ³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¾Íè¤ÏÀäÂÐ¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È³Î¿®¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤â¤¦°ì¿Í¤¬¡¢Âç¤ÎÎ¤¤À¤È¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë2²£¹Ë¤¬ÅÚÉ¶¤òÊ¨¤«¤»¤ë¼··î¾ì½ê¡£µÈÅÄ»á¤ËÅ¸Ë¾¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ÖÍ¥¾¡Áè¤¤¤ÎÃæ¿´¤Ï¤ä¤Ï¤êÂç¤ÎÎ¤¡£Àè¾ì½ê¤Ï¹Ë¼è¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¤¢¤Ã¤µ¤ê¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢¿·²£¹Ë¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¿·²£¹Ë¤ÎÍ¥¾¡¤ÏÆñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£²áµî¤Ë5¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡Ê1¾ì½ê15ÆüÀ©ÄêÃå°Ê¹ß¡Ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î2¿Í¤¬¡¢µ©Àª¤ÎÎ¤¤ÈÎ´¤ÎÎ¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Âç¤ÎÎ¤¤Î»Õ¾¢¤È¤½¤Î»Õ¾¢¤Ç¤¹¡£3ÂåÂ³¤±¤Æ¤ÎÍ¥¾¡¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À ¡È¹Ó¤ì¤ëÌ¾¸Å²°¾ì½ê¡É ¤Ç¤¹¤«¤é²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤Þ¤º¤Ï½ë¤µ¡£¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó°Ý»ý¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÎÏ»Î¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸Þ·î¾ì½ê¤Î¸å¤Ï½ä¶È¤¬¤Ê¤¤¤Ö¤ó¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹Ô»ö¤äÍÑ»ö¤ËË»»¦¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÆÃ¤ËÂç¤ÎÎ¤¤Ï¡¢²£¹Ë¾º¿Ê¤Ç¹Ô»ö¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â½øÈ×¤Î5Æü´Ö¤ò¤¹¤ó¤Ê¤ê¤¤¤±¤ì¤Ð¡¢»°Ï¢ÇÆ¤Î²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡µÈÅÄ»á¤«¤éÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤µ¤ì¤ëÂç¤ÎÎ¤¤À¤¬¡¢Í¥¾¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï ¡È¶¯Å¨¡É ¤¬Î©¤Á¤Õ¤µ¤¬¤ë¡£
¡Ö¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÏÅöÁ³¡¢²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¡£½øÈ×¤Î¼è¤ê¤³¤Ü¤·¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¸åÈ¾Àï¤Ç¾å°Ì¤È¤ÎÂÐÀï¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÇ³¤¨¤ë¥¿¥¤¥×¡£ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ç¤Ï6¾¡1ÇÔ¡ÊÉÔÀï¤ò½ü¤¯¡Ë¤È¡¢Ë¾ºÎ¶¤¬Âç¤ÎÎ¤¤ËÂç¤¤¯¾¡¤Á±Û¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢Í¥¾¡Áè¤¤¤¬ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤ë¤È¤ª¤â¤·¤í¤¤¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÂç´Ø¡¦¶×Ý¯¤â¡¢ÎÏÅª¤Ë¤Ï²£¹Ë2¿Í¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»ä¤Ï¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Å½ý¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬ÉÔ°Â¤Ç¤¹¤¬¡¢¾õÂÖ¤µ¤¨ËüÁ´¤Ê¤é¡¢²£¹Ë2¿Í¤ÈÂç´Ø¤Î3¿Í¤ÇÍ¥¾¡Áè¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡ºÇ¸å¤ËÌ¾¸Å²°¾ì½ê¤Ç¤ÎÃíÌÜÉ¬¿Ü¤Î ¡È¼ã¼ê¡É ¤ò¤¢¤²¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Öº£¾ì½ê¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ê¤Î¤¬¡¢¿·ÆþËë¤ÎÁðÌî¡ÊÅìÁ°Æ¬½½»ÍËçÌÜ¡Ë¡£5ºÐ¤«¤éÁêËÐ¤ò»Ï¤á¡¢Ãæ³Ø¡¢Âç³Ø¡ÊÆüËÜÂç³Ø¡Ë¤Ç¤â²£¹Ë¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤¹¤´¤¤¡£
¡¡º£Ç¯°ì·î¾ì½ê¤Ë4¾¡3ÇÔ¤Ç¡¢¤®¤ê¤®¤ê½½Î¾¤Ë¾º¿Ê¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²ø²æ¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢½½Î¾¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÏÏ¢Â³Í¥¾¡¡£ÂÎ¤â¤É¤ó¤É¤óÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¿Ê²½Ãæ¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÈÖÉÕ¤À¤È¡¢¤«¤Ê¤ê¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¤¢¤²¤ë¤È¡¢»ä¤Ï¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤â¤¦°ì¿ÍÃíÌÜ¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤â¿·ÆþËë¤ÎÆ£¥ÎÀî¡ÊÀ¾Á°Æ¬½½»ÍËçÌÜ¡Ë¡£176cm¡¢117¥¥í¤È¾®ÊÁ¤Ç¤¹¤¬¡¢½ÐÂ¤Ï±Ô¤¤¤·¡¢¹ë²÷¤ÊÅê¤²¤òÂÇ¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¤È¤Ë¤«¤¯µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¯Ì¥ÎÏ¤¢¤ëÎÏ»Î¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡º£Ç¯¤«¤éÉñÂæ¤¬IG¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë°Ü¤Ã¤¿¼··î¾ì½ê¡£²£¹Ë¡¦Âç´Ø¤¬´ÓÏ½¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¤«¡¢¤Ï¤¿¤Þ¤¿ ¡È²¼Ñî¾å¡É ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¨¡¨¡¡£