¹Åç¤¬ÄËº¨¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤Ç£¶Ï¢ÇÔ¡¡¼Ú¶â£´¡¡£±£´°ÂÂÇ¤Ç£²ÅÀ¤Î°Ì´¤Ç£±£µÀïÏ¢Â³£³ÆÀÅÀ°Ê²¼¡¡½½²ó¤ÏÌ¾¼ê¡¦µÆÃÓ¤Î¼ººö¤âÍí¤à
¡¡¡ÖÃæÆü£³¡Ý£²¹Åç¡×¡Ê£±£³Æü¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¹Åç¤¬ÄËº¨¤Î¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤Ç¡¢º£µ¨£²ÅÙÌÜ¤Î£¶Ï¢ÇÔ¡£º£½µ£¶»î¹ç¤Ï£±¾¡¤â¤Ç¤¤º¡¢¼Ú¶â¤ÏÆ±¥ï¡¼¥¹¥È¤Î£´¤ËËÄ¤é¤ó¤À¡£
¡¡½½²ó¤Î¼é¤ê¤ÏÌµ»à°ìÎÝ¤Ç¡¢ÃæÆü¡¦¥Ö¥é¥¤¥È¤¬¥Ð¥¹¥¿¡¼¥¨¥ó¥É¥é¥ó¡£ÂÇµå¤ÏÆóÎÝÀµÌÌ¤Î¥´¥í¤È¤Ê¤ê¡¢ÆóÎÝ¼ê¡¦µÆÃÓ¤Ï¾¡Éé¤ò¤«¤±¤ÆÆóÎÝ¤Ø¥È¥¹¤·¤¿¡£ºÝ¤É¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÁ÷µå¤¬°ìÁö¤È½Å¤Ê¤ë°Á÷µå¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ô¥ó¥Á³ÈÂç¡£¿½¹ð·É±ó¤ÇÌµ»àËþÎÝ¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ï¥Ü¥¹¥é¡¼¤Ë¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡¸Þ²ó¤Þ¤ÇÌµÆÀÅÀ¤ÎÂÇÀþ¤Ï¡¢£²ÅÀ¤òÄÉ¤¦Ï»²ó¤ËÊ³µ¯¤·¤¿¡££²»à¤«¤éËöÊñ¡¢¥â¥ó¥Æ¥í¤ÎÏ¢ÂÇ¤Ç°ì¡¢ÆóÎÝ¡£¤³¤³¤ÇµÆÃÓ¤¬¾¾ÍÕ¤«¤é¡¢º¸±Û¤¨¤ËÆ±ÅÀ¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¡£µÆÃÓ¤Ï»Í²ó£²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç»°¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼¡¤ÎÂÇÀÊ¤Ç°ÕÃÏ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÅÀ¤Î¼·²ó¤Ï£²»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Ç¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¤¬°ì¼ÙÈô¡£È¬²ó£²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÇÂåÂÇ¡¦Ìî´Ö¤¬Æó¥´¥í¤ËÎÁÍý¤µ¤ì¤¿¡£¶å²ó¤Ï£±»à¤«¤é£²ÈÖ¡¦±©·î¤¬¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥Ð¥ó¥È¤ÇÆâÌî°ÂÂÇ¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿¡£±©·î¤ÏÆóÅðÀ®¸ù¸å¤ËÂ¤òÄË¤á¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤¬¤ë¤â¥×¥ì¡¼Â³¹Ô¡£¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¤Î¿½¹ð·É±ó¤Ç¹¥µ¡¤¬¹¤¬¤ë¤â¡¢ËöÊñ¤¬»°¥´¥í¤ËËÞÂà¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤·¤¿¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¡¦º´Æ£Ìø¡ÊÉÙ»ÎÂç¡Ë¤Ï£¶·î£²£¹Æü¤ÎÃæÆüÀï¤Ç¥×¥í½é¾¡Íø¡£Æ±¤¸ÉñÂæ¤Ç£²¾¡ÌÜ¤òÁÀ¤Ã¤¿¤¬¡¢½é²ó¤ËÊá¤Þ¤Ã¤¿¡£½é²ó£±»à¤«¤éÅÄÃæ¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¡¢ÆóÅð¤È»°Åð¤Ç»°ÎÝ¤Ë¿Ê¤Þ¤ì¤ë¤È¥Ö¥é¥¤¥È¤ÈºÙÀî¤ËÏ¢Â³Å¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ£²ÅÀ¤ò¸¥¾å¤·¤¿¡£Æó²ó°Ê¹ß¤ÏÌµ¼ºÅÀÅêµå¤òÂ³¤±¡¢ÂÇ½ç¤¬²ó¤Ã¤¿»Í²ó¤ËÂåÂÇ¤òÁ÷¤é¤ì¤Æ£´²ó£³°ÂÂÇ£²¼ºÅÀ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï£±£´°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¤Ê¤¬¤é£²ÆÀÅÀ¡££±£µÀïÏ¢Â³¤Î£³ÆÀÅÀ°Ê²¼¤ÈÆÀÅÀÎÏÉÔÂ¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤¤¡£