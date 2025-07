yutoriが最新曲「月と私のかくれんぼ」のミュージックビデオを公開した。 TVアニメ『ウィッチウォッチ』第2クールエンディングテーマとして書き下ろされた「月と私のかくれんぼ」は、日常に潜む恋心を綴ったラブソング。佐藤古都子の伸びやかで艶のある歌声と、あなたを想う切実な恋心をかくれんぼに喩えた歌詞、それと対照的に高らかでキャッチーなサウンドが特徴の楽曲となっている。 公開されたMVは劇場を舞台に男女の一夜を切り取ったミュージカルのような映像となっており、月夜の下で踊るシーンが印象的な作品に。普段とは違い、少しモードな衣装で音を鳴らすyutoriの姿も見どころだ。 yutoriは全国9都市を巡るワンマンツアー<yutori ONEMAN TOUR 2025”One call away>を終え、新たに活動5周年を記念した<yutori 5th Anniversary “MODE”>の開催を発表した。こちらは11月22日の京都 KYOTO MUSEを皮切りに3会場での公演が予定されている。 ◾️2nd シングル「月と私のかくれんぼ」○先行配信日:2025年6月29日(日)配信サイトまとめ:https://kmu.lnk.to/HASWTM ○パッケージ発売日:8月27日(水)予約サイトまとめ:https://yutori.lnk.to/HASWTM_SG ○期間生産限定盤(CD only アニメJK写仕様)KSCL - 3605 1,540円(税込)収録曲:「月と私のかくれんぼ」他、未定 ○店頭特典・Amazon.co.jp:メガジャケ・楽天ブックス:「月と私のかくれんぼ」オリジナル缶バッチ・セブンネットショッピング:「月と私のかくれんぼ」オリジナルピック・TOWER RECORDS全店(オンライン含む/一部店舗除く):「月と私のかくれんぼ」オリジナル ステッカー Type-A・応援店舗特典:「月と私のかくれんぼ」オリジナル ステッカー Type-B※対象店舗以外での配布はございません。予めご了承下さい。※各法人特典は無くなり次第終了となります。※対象商品 1 枚購入につき 1 つ特典をお渡しいたします。※絵柄は後日発表とさせていただきます。 ■<yutori 5th Anniversary “MODE”> 2025/11/22(土)京都 KYOTO MUSE open 17:30 / start 18:002025/12/1(月)東京 渋谷クアトロ open 18:00 / start 19:00 2025/12/7(日)東京 Shibuya Milkywayopen 18:30 / […]

