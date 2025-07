プレミアリーグで活躍する日本代表MFは去就が注目されている。



『TBR Football』のグレアム・ベイリー氏によると、日本代表MF三笘薫はブライトンに残留を表明したという。



2021年8月に川崎フロンターレからブライトンに完全移籍を果たした三笘は加入後ここまで公式戦通算108試合に出場し、24ゴールを記録するなど主力として活躍。昨季もプレミアリーグ36試合に出場し、10ゴール4アシストとクラブの絶対的な主軸を担っている。





Kaoru's incredible touch and finish against Chelsea wins him February's #PL GOTM award! pic.twitter.com/Xjm6mHahtF