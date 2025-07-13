»ñÀ¸Æ²¥¤¥ó¥¦¥¤¤ÎÌ¾ºî¥¢¥¤¥«¥éー¤¬ºÆÈÎ¡ªÂç¿Í¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¤ò³ð¤¨¤ë¸ÂÄê¿§
2024Ç¯¤Î¸ÂÄêÈ¯Çä»þ¤ËÂ¨´°Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢»ñÀ¸Æ²¡Ö¥¤¥ó¥¦¥¤¡×¤Î¥¢¥¤¥«¥éー¡Ò¥¢¥¤¥º08¡Ó¤¬¡¢ÂÔË¾¤ÎºÆÅÐ¾ì¡£È©¤Ê¤¸¤ß¤Î¤è¤¤¥Ìー¥Ç¥£ー¥Ùー¥¸¥å¤¬¡¢½Å¤Í¤ë¤Û¤É¤ËÆ©ÌÀ´¶¤ÈÎ©ÂÎ´¶¤ò±é½Ð¤·¡¢Âç¿Í¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¤òÈþ¤·¤¯°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£5¿§¤Î¸÷ºÌ¥«¥éー¤¬À¸¤Þ¤ì»ý¤Ã¤¿¹ü³Ê¤ÈÈ©¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÝÎ©¤¿¤»¡¢¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤ÎÉ½¾ðÈþ¤ò°ú¤½Ð¤¹°ïÉÊ¡£2025Ç¯8·î21Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¡¢Á´¹ñ¤Î²½¾ÑÉÊÀìÌçÅ¹¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇºÆÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
É½¾ð¤Ë½É¤ë¸÷¡¢¸ÂÄê¥Ùー¥¸¥å¤¬ºÆÍè
»²¹Í¾®Çä²Á³Ê¡§7,700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨1
2024Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·ÏÃÂê¤ò¤µ¤é¤Ã¤¿¡Ö¥¢¥¤¥º08¡×¤Ï¡¢Æ©ÌÀ´¶¡ßÎ©ÂÎ´¶¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌÜ¤â¤È¤Î¹ü³Ê¤äÉ½¾ð¤òÈþ¤·¤¯°ú¤Î©¤Æ¤ëÌ¾ÉÊ¡£
Æ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë5¿§¤Î¥Ùー¥¸¥å¥Èー¥ó¤Ï¡¢¤¯¤¹¤ß¤òÊ§¤Ã¤ÆÈ©¿§¤Ë¤Ê¤¸¤ß¡¢½À¤é¤«¤¯²º¤ä¤«¤Ê°õ¾Ý¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£»ÈÍÑ¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢½Ö¤¤Î¤¿¤Ó¤Ë¤¤é¤á¤¯¸÷ºÌ¤¬¡¢¸«¤ë¿Í¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ëÂç¿Í¤Î´ãº¹¤·¤Ë¡£
ºÆÈÎÇä¤òË¾¤àÂ¿¤¯¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¤ë¤«¤¿¤Á¤Ç¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¤ÎºÆÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡£
ÈÎÇä¾ì½ê¡§Á´¹ñ¤Î²½¾ÑÉÊÀìÌçÅ¹¡¿Omise+¡¿»ñÀ¸Æ²¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¢¨2
¢¨1 ²Á³Ê¤Ï»²¹Í¾®Çä²Á³Ê¤Ç¤¹¡ÊÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¢¨2 ²½¾ÑÉÊÀìÌçÅ¹¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×Omise+¡Ò¥ª¥ß¥»¥×¥é¥¹¡Ó¡¢»ñÀ¸Æ²¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
µ±¤¤â·ì¿§´¶¤â¼«Í³¼«ºß¡ª¥Ç¥£¥ªー¥ë¿·ºî¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æー¥¸
5¤Ä¤Î¸÷¤¬³ð¤¨¤ë¼«Á³¤Ê±¢±ÆÈþ
¡Ö¥¢¥¤¥º08¡×¤Ï¡¢°Û¤Ê¤ë¾ÈÅÙ¤ò»ý¤Ä5¤Ä¤Î¥«¥éー¤ò¥»¥Ã¥È¡£
¾ÈÅÙLv.1¤ÎA¥«¥éー¤ÏÈ©¤Î¤¯¤¹¤ß¤òÀ°¤¨¤ë¡È¥ê¥»¥Ã¥È¥«¥éー¡É¡¢Lv.2¤ÎB¤ÈC¤ÇÎ©ÂÎ´¶¤È´Ý¤ß¤ò±é½Ð¡£D¤Ï¾ÈÅÙLv.0¤Ç¥Õ¥ìー¥à¤òÀ°¤¨¡¢E¤ÏLv.4¤ÇÌÜ¤â¤ÈÃæ±û¤Ë¶¯¤¤µ±¤¤òÅº¤¨¤Þ¤¹¡£
Á¡ºÙ¤Ê¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó¤¬³ð¤¦ÀìÍÑ¥Ö¥é¥·¤È¥Á¥Ã¥×ÉÕ¤¤Ç¡¢½é¿´¼Ô¤Ç¤âÈþ¤·¤¤¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£»Å¾å¤¬¤ê¤Ï8»þ´Ö¥ー¥×¢¨¡£¼«Á³ÂÎ¤ÇÌ¥¤»¤ë¾åÉÊ¤Ê¤Þ¤Ê¤¶¤·¤¬¼ê¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Åö¼ÒÄ´¤Ù¡£¸ú²Ì¤Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
È©¤Ë¤Ê¤¸¤à¹á¤ê¤È¤ä¤µ¤·¤¤»È¤¤¿´ÃÏ
ÌÜ¤â¤È¤Î¥¥á¤òÀ°¤¨¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨¤ë¥±¥¢À®Ê¬¤òÇÛ¹ç¡£Ê´Èô¤Ó¤ä¥è¥ì¤òËÉ¤®¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ä¤ä¤ä¤«¤ÊÈ¯¿§¤¬Ä¹»þ´Ö»ýÂ³¤·¤Þ¤¹¡£
¹á¤ê¤Ï¡¢¼«¿®¤ËËþ¤Á¤¿ÐÊ¤Þ¤¤¤òÉ½¸½¤¹¤ë¥Õ¥íー¥é¥ë¥Õ¥ëー¥Æ¥£¥·¥×¥ì¡£¥¢¥ì¥ë¥®ー¥Æ¥¹¥ÈºÑ¤ß¢¨¤Ç¡¢ÉÒ´¶¤ÊÌÜ¤â¤È¤Ë¤â¤ä¤µ¤·¤¤½èÊý¤Ç¤¹¡£Ê´´Þ¤ß¤¬¤è¤¯¡¢¤à¤é¤Ê¤¯»Å¾å¤¬¤ë¼Á´¶¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¢¨Á´¤Æ¤Î¤«¤¿¤Ë¥¢¥ì¥ë¥®ー¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Å»¤¦¤¿¤Ó¡¢Æâ¤Ê¤ëÈþ¤·¤µ¤òÌÜ³Ð¤á¤µ¤»¤Æ
2025Ç¯8·î21Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢ºÆ¤Ó½Ð²ñ¤¨¤ë¡Ö¥¤¥ó¥¦¥¤ ¥¢¥¤¥º08¡×¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì»ý¤Ã¤¿ÌÜ¤â¤È¤ÎÂ¤·Á¤òÈþ¤·¤¯°ú¤½Ð¤·¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤Èþ¤·¤µ¤ò¹ÎÄê¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¡£
¤É¤ó¤Ê¥á¥¤¥¯¤Ë¤â¼«Á³¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯ºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¡¢¤É¤¦¤«¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯♡