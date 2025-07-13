¡ÖÅê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¥¨¥Ã¥¸¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬ÆóÅáÎ®¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¡ÈÊÌ¤Î°ìÌÌ¡É¡¡¿·¿ÍÊá¼ê¤â¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÏÈà¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÏÆóÅáÎ®¤È¤·¤Æ¤Î´üÂÔ¤òÇØÉé¤¦(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö7·î12Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¡¢º£µ¨ºÇÄ¹¤È¤Ê¤ë3²ó36µå1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ4Ã¥»°¿¶¤ÎÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï4ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï2¡Ý1¤Ç¾¡Íø¤·¤ÆÏ¢ÇÔ¤ò7¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û160¥¥í¤ÎÄ¾µå¤¬Ó¹¤ë¡ªÂçÃ«æÆÊ¿¤¬°µ´¬¤Î3¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¥·¡¼¥ó
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDoger Blue¡Ù¤ÏÂçÃ«¤Î»î¹ç¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÆ°²è¤ÇÇÛ¿®¤·¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤ì¤Ð¡Öµå¿ô¤â¤¢¤ëÄøÅÙ¾¯¤Ê¤á¤Ë3¥¤¥Ë¥ó¥°Åê¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤¿ÊÊâ¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¾¡¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤ò¤¢¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÏÏ¢ÇÔ¤ò¡Ö7¡×¤Ç»ß¤á¤¿¤¬¡ÖÉ¬¤º¤·¤â°¤¤»î¹ç¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤Î1¾¡¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Þ¤¿Ï¢¾¡¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢º£¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ°Õµ¤¹þ¤ß¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¡ØMLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ù¤Ï¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢ÆóÅáÎ®¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤ÎÊÌ¤Î°ìÌÌ¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ÏÆóÅáÎ®¤Çµ±¤¤òÊü¤ÄÂçÃ«¤Ë¡ÖÀµÄ¾¤É¤¦É½¸½¤·¤Æ¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Ã¤È¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤ÆÆ®Áè¿´¤¬¤¢¤ë¡£Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¾¯¤·¥¨¥Ã¥¸¡Ê¸ÄÀÅª¡Ë¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡µ»ö¤Ç¤Ï¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÇÂÇÀþ¤ò¸£°ú¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤À¡×¤È¤·¡¢¿·¿ÍÊá¼ê¤Î¥À¥ë¥È¥ó¡¦¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤Ï¡ÖÁª¼ê¤È¤·¤ÆÈà¤Ë¤³¤ì°Ê¾å¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Èà¤¬¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ä»þ¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÈà¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Èà¼«¿È¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¤è¡×¤È¡¢ÅêÂÇ¤ÎÆóÅáÎ®¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¯³èÌö¤òº£¸å¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°È¾ÀïºÇ¸å¤ÎÅÐÈÄ¤ò½ª¤¨¤¿ÂçÃ«¡£¸åÈ¾Àï¤â¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÆþ¤ê¤·¡¢¥¤¥Ë¥ó¥°¿ô¤òÁý¤ä¤·¤Ê¤¬¤éÆóÅáÎ®¤È¤·¤ÆÂç¤¤Ê´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]