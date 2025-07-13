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Apple 2022 13¥¤¥ó¥ÁMacBook Air: 16GB¥æ¥Ë¥Õ¥¡¥¤¥É¥á¥â¥ê, 8¥³¥¢CPU¤È8¥³¥¢GPU¤òÅëºÜ¤·¤¿Apple M2¥Á¥Ã¥×, 256GB SSD, ÆüËÜ¸ì¥­¡¼¥Ü¡¼¥É - ¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È
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Source: Amazon.co.jp

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