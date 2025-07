ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は2025年7月から全国のゲームセンターなどに順次展開される、サンリオ「Sanrio characters × NICO MAKE」グッズを紹介します!

セガプライズ サンリオ「Sanrio characters × NICO MAKE」グッズ

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660567

投入時期:2025年7月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

「サンリオキャラクターズ」と、プリクラ「NICO MAKE(ニコメイク)」のコラボアートグッズがセガプライズから登場!

ぬいぐるみやマスコット、プリクラキーホルダーなど全7種類のグッズがラインナップされます。

Sanrio characters × NICO MAKE マスコットVol.1

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660567

投入時期:2025年7月11日より順次

サイズ:全長約8×6×10cm

種類:全4種(シナモロール、クロミ、バッドばつ丸、ハンギョドン)

プリクラ「NICO MAKE(ニコメイク)」コラボアートのマスコット第1弾。

キラキラなお洋服と羽のついたデザインがポイントです☆

Sanrio characters × NICO MAKE マスコットVol.2

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660567

投入時期:2025年7月11日より順次

サイズ:全長約8×6×10cm

種類:全4種(ハローキティ、マイメロディ、ポチャッコ、ポムポムプリン)

キラキラなお洋服と羽がキュートなコラボアートマスコット。

第2弾には「ハローキティ」「マイメロディ」「ポチャッコ」「ポムポムプリン」がラインナップされます。

Sanrio characters × NICO MAKE プチマスコット

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660567

投入時期:2025年7月11日より順次

サイズ:全長約7×4×7cm

種類:全12種(ハローキティ、シナモロール、ハンギョドン、バッドばつ丸、マイメロディ、クロミ、ポムポムプリン、ポチャッコ、けろけろけろっぴ、あひるのペックル、タキシードサム、チョコキャット)

プリクラ「NICO MAKE(ニコメイク)」コラボアートの星型プチマスコット。

カラフルでキラキラした生地を使用した、注目度満点なプライズです☆

Sanrio characters × NICO MAKE プリクラキーホルダー

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660567

投入時期:2025年7月11日より順次

サイズ:全長約7×1×7cm

種類:全8種(ハローキティ、マイメロディ、クロミ、シナモロール、ハンギョドン、ポムポムプリン、ポチャッコ、バッドばつ丸)

プリクラ「NICO MAKE(ニコメイク)」コラボアートのプリクラキーホルダーも登場。

「ハローキティ」や「マイメロディ」「クロミ」「シナモロール」など全8種類がラインナップされます。

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660567

プリクラキーホルダーには、撮ったプリクラを入れることが可能。

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660567

キュートなサンリオキャラクターズの星型キーホルダーで、プリクラをキュートに持ち歩けます☆

Sanrio characters × NICO MAKE Lぬいぐるみ“ハローキティ”

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660567

投入時期:2025年7月18日より順次

サイズ:全長約18×13×28cm

種類:全1種(ハローキティ)

プリクラ「NICO MAKE(ニコメイク)」コラボアートを使用したぬいぐるみ。

キラキラなお洋服リボンがよく似合う「ハローキティ」です☆

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660567

背中には羽がついています。

Sanrio characters × NICO MAKE Lぬいぐるみ“マイメロディ”

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660567

投入時期:2025年7月18日より順次

サイズ:全長約18×13×28cm

種類:全1種(マイメロディ)

「マイメロディ」も、プリクラ「NICO MAKE(ニコメイク)」コラボアートのぬいぐるみにラインナップ。

星がきらめくウルウルおめめと、ピンクのキラキラなお洋服がとってもキュート☆

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660567

背中にあしらわれた羽にも注目です。

Sanrio characters × NICO MAKE Lぬいぐるみ“クロミ”

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660567

投入時期:2025年7月18日より順次

サイズ:全長約18×13×28cm

種類:全1種(クロミ)

プリクラ「NICO MAKE(ニコメイク)」コラボアートのぬいぐるみとして「クロミ」もラインナップ。

淡いパープルのキラキラな衣装がよく似合います。

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660567

羽がついた後ろ姿もとってもキュートです☆

キラキラや星モチーフがかわいい、プリクラ「NICO MAKE(ニコメイク)」とコラボした「サンリオキャラクターズ」のプライズ!

セガプライズの「Sanrio characters × NICO MAKE」グッズは、2025年7月11日より、全国のゲームセンターなどに順次展開予定です。

